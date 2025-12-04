El nuevo comisionado de la dana del Consell dará "todos los pasos" que retomen el diálogo con el Gobierno"

El nuevo comisionado del Consell para la recuperación tras la dana, Raúl Mérida, ha asegurado este jueves que por parte del nuevo Gobierno valenciano "no va a quedar nada sin hacer" y darán "todos los pasos" para llegar a acuerdos con el Ejecutivo central y defender a las víctimas en su nombre.

En declaraciones a los medios antes de la toma de posesión del nuevo Consell que preside Juanfran Pérez Llorca, Mérida ha señalado que asume el reto de su cargo, de nueva creación, "con mucha responsabilidad" y también con "ilusión" de poder trabajar con todas las víctimas de aquel 29 de octubre de 2024 y mejorar la situación en la zona afectada por las inundaciones y barrancadas.

"El objetivo, evidentemente, es no solamente devolver a esos municipios lo que el día de la dana perdieron, que en muchos casos es imposible, sobre todo en el caso de las víctimas, es un dolor inmenso, pero también afrontarlo con la idea de devolverle una situación, una calidad de vida que la dana les quitó, devolviendo esas cosas que también ese día se llevó el agua, que fue la seguridad, el hecho de poder vivir con tranquilidad y no que cuando vuelva a llover se sienta esa inquietud", ha señalado.

Preguntado sobre si el objetivo de su nuevo cargo pasa también por mejorar la relación con el Gobierno central y por que ambas Administraciones trabajen conjuntamente en la reconstrucción de Valencia, ha respondido: "Desde luego, por nuestra parte no va a quedar nada sin hacer, es decir, que vamos a dar todos los pasos para hacerlo y estoy convencido que lo vamos a conseguir porque vamos con las manos vacías, en el sentido de que queremos llegar a acuerdos".

"No tenemos ningún problema en llegar a acuerdos -ha remarcado- y necesitamos defender a nuestra gente, que nuestra gente es la que sufrió la dana. Esa gente es nuestra y nosotros tenemos la obligación también de representarles ante el Gobierno de España".