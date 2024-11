El aplaudido mensaje de Pérez-Reverte por la "huida" de Sánchez en Paiporta

La visita de los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a la localidad valenciana de Paiporta, "zona cero" de las inundaciones de la DANA, ha estado marcada por las protestas de la vecinos, que han insultado y lanzado barro a la comitiva oficial.

Nada más comenzar los incidentes, Pedro Sánchez ha sido evacuado de la zona en su coche oficial, no así los Reyes, que se han negado a abandonar Paiporta y han escuchado durante más de una hora las reivindicaciones y quejas de los habitantes de la localidad, que siguen limpiando las calles cubiertas de barro y buscando desaparecidos.

Los indignados vecinos se han dado cuenta de que Sánchez había desaparecido y ha comenzado a gritar "¿dónde está Pedro Sánchez?", pero al presidente del Gobierno no se le ha vuelto a ver.

Ante esta situación, miles de usuarios de redes sociales han criticado la "huida" de Sánchez y han alabado la valentía y dignidad del Rey al dar la cara, cubierta de barro, ante los indignados vecinos.

Políticos, escritores, deportistas y usuarios anónimos han publicado mensajes de apoyo a Felipe VI ante estas desagradables circunstancias.

Entre estas muestras a favor de la decisión del Rey destaca la del escritor Arturo Pérez-Reverte, que ha obtenido miles de "likes".

"Me ha gustado hoy el rey: templado y valiente, aguantando y dando la cara mientras Sánchez se largaba y a Mazón, como es bajito, no se le veía. Lo que no comprendo es cómo se ha presentado allí acompañado de esa gentuza", ha escrito el también académico en la red social X.

Las respuestas a este mensaje han sido muchas y entre ellas destacan varias que coinciden en que Sánchez ha utilizado al Rey como escudo humano ante las previbles críticas de los afectados por la DANA.

"El Rey se ha quedado. Ha hecho lo que tenía que hacer, que era aguantar el chaparrón y mostrar un poco de empatía con la gente. Y si le increpaban o si le caía algo de barro, pasar el trago y mantener el tipo, que es lo que ha hecho con bastante dignidad. Sánchez, en cambio, ha salido pitando, huyendo del lugar como un cobarde. Se ha retratado con bastante fidelidad. Ni toda su legión de aduladores políticos y mediáticos le va a servir para ocultar lo que muestran esas imágenes", ha comentado otro usuario de la red social del pajarito.

También el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha aplaudido el comportamiento de los Reyes en su visita a Paiporta con un mensaje en X.