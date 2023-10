Badenas (Vox) tapa con un parche de la bandera de España el acento de València

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Juanma Badenas, ha ofrecido "por tercera vez" a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, el apoyo de su grupo en un hipotético pacto de gobierno.

Badenas ha repasado "la situación política en la que nos encontramos". Ha recordado que el Ayuntamiento está gobernado en minoría por el PP. Gobierno monocolor donde no existe coalición de gobierno y ha enfatizado que "esta es la tercera vez que tiendo la mano a la señora Catalá. Si quiere un gobierno estable por el bien de los valencianos. Supondría 13+4 una mayoría sólida y robusta".

Badenas ha repasado los desencuentros con el PP y ha comenzado con una "performance", al tapar con un parche con la bandera de España el acento abierto de la denominación de València, aduciendo que dicha denominación ya no es oficial, y que el Ayuntamiento debería cambiarla en todas partes.

Además, ha repasado todos los asuntos que, a su criterio, hace que el Ayuntamiento no haya cambiado nada respecto a cuando lo gobernaba la izquierda. "El hedor, las ratas, las cucarachas, la calle Colón, los alcorques... las cosas siguen igual en Valencia".

También se ha quejado de los horarios de la ORA que aún no se han cambiado pese a haberlo aprobado en Pleno: "me han multado un mediodía en la avenida de Aragón porque el Ayuntamiento dice pero no hace. Siguen multando a los ciudadanos valencianos entre ellos a mí mismo".

También se ha quejado de que "de las ordenanzas fiscales solo tengo un folio y medio. Si creen que esto es un documento sobre las ordenanzas fiscales y con esto hemos de dar el plácet, no nos parece serio".

Ha explicado que "si se trata de elaborar presupuestos e hipotéticamente que los cuatro concejales han de colaborar en la gobernanza, el momento debería ser éste. ¿Alguien le cabe en la cabeza que se elaboren unos presupuestos y luego se nos diga que nos incorporemos a la gobernanza sin haber podido decir nada? Primero los bueyes y después la carreta".

Ha reiterado que "no podemos aprobar una cosa que desconocemos. Cuando nos los presenten, en virtud del interés de los valencianos, decidiremos. Pero nos gustaría que nos consultaran antes" aunque ha admitido que "cuando te dan calabazas tres veces, a lo mejor es que no quieren".

Badenas ha asegurado que es Catalá quien se desvincula de Vox y que ese ha sido su interés desde que en la Generalitat se logró el acuerdo de Gobierno. "Es ella la que debería buscar nuestro apoyo".

Valencia CF

También ha denunciado "la situación fiscal de la presidenta del Valencia, que no es residente en España. La declaración de la Renta la hace como no residente. No tiene apego a la ciudad de Valencia pero disfruta de los servicios que se dan en la ciudad".

También se ha preguntado si puede haber incompatibilidad en las relaciones que el Valencia mantiene con el Ayuntamiento en la persona del edil Marí Olano, quien sigue vinculado a la consultora KPMG que a su vez, asesora al grupo Meriton.

Ha dicho que "me gustaría que se modificara la ley del deporte y que el 51 por ciento del capital debería estar en manos de nacionales".