Bajan las exportaciones un 0,5% y suben un 7% las importaciones hasta julio en la Comunitat Valenciana

Las exportaciones comerciales de la Comunitat Valenciana han bajado un 0,5% entre enero y julio de este año hasta los 22.462 millones de euros, cifra ligeramente superior al volumen de 22.243 millones de las importaciones, que han crecido en este periodo un 7%.

El descenso de las exportaciones se produce en varios de los principales sectores (semimanufacturas no químicas, productos químicos y automóvil) pero no en el primer sector en ventas, la alimentación, que ha vendido al exterior productos por valor de 5.787 millones, un 10,6 % más, en los siete primeros meses de 2025, según el informe de Comercio Exterior de la Dirección de Comercio en Valencia.

La provincia de Alicante ha sido la única que incrementa las exportaciones (4.464 millones, un 6,5 %), mientras que Castellón es la que más baja (5.489 millones, -4,1 %) y Valencia, con 12.508 millones, reduce sus ventas un 1,1 %.

La Comunitat Valenciana se sitúa en el cuarto lugar entre las comunidades más exportadoras, por detrás de Cataluña (60.315 millones), Madrid (32.019 millones) y Andalucía (24.544 millones).

En el caso de las importaciones, las tres provincias registran aumentos, que son del 10,3% en Alicante (hasta 3.670 millones), del 6,7% en Valencia (14.884 millones) y del 5,1% en Castellón (3.688 millones).

Las ventas de la Comunitat Valenciana a la Unión Europea -casi el 60% del total- bajaron un 0,8 % y un 0,2 % en la zona euro, y las de América se redujeron un 7,1%. Por contra, las de Asia y África crecieron un 8,9% y un 16,8% respectivamente.

Solo en el mes de julio, las exportaciones de la Comunitat aumentaron un 1,7% y las importaciones un 8,1%. La provincia de Castellón fue la única que bajó en ventas (-4,9%) y en compras (-1%).