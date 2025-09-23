Reabre la Nacional 3 entre Buñol y Siete Aguas arrasada por la dana

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado este martes las obras de reconstrucción definitiva tras la dana de la N-3 entre Siete Aguas y Buñol a las que el Gobierno de España ha destinado más de 4 millones de euros.

Con estas actuaciones, “el Gobierno restituye y mejora las condiciones de la carretera y garantiza la seguridad y funcionalidad de la infraestructura”, ha señalado Bernabé en un comunicado.

Tras la dana, el Ministerio de Transportes acometió actuaciones de urgencia para no dejar sin acceso a varias urbanizaciones y edificaciones de uso residencial de los dos municipios. Ahora, ha concluido la actuación definitiva con la reposición y mejora de cuatro kilómetros de carretera.

Las obras, que han durado ocho meses, se han centrado en la restitución de los taludes colapsados y el extendido de nuevas capas de firme, entre otros trabajos.

Según ha señalado la delegada “se han mejorado las prestaciones tanto de los materiales empleados como de las soluciones finalmente propuestas, con la finalidad de que la carretera siga manteniendo su funcionalidad en caso de nuevas avenidas”.

La inversión global del Gobierno de España en los municipios de Siete Aguas y Buñol alcanza los 92 millones de euros, según la Delegación del Gobierno.

La inversión en Buñol es cercana a los 80 millones de euros, de los cuales 14,5 millones de euros son para sufragar el 100% de la reparación de infraestructuras municipales.

Por su parte, la inversión de Siete Aguas supera los 10 millones de euros de los cuales cerca de 8 millones están destinados a la reparación del total de las infraestructuras municipales. A todo ello se suma los más de 4 millones de euros destinados a las obras de la N-3 entre ambos municipios.

Bernabé ha señalado que “la recuperación integral está en marcha”. El Gobierno, según ha dicho, “es consciente de que queda mucho por hacer, pero es muy importante también que todos los vecinos y las vecinas de los pueblos de la dana sepan que las administraciones están coordinadas y trabajando para dar una respuesta que mejore sus vidas y sea más resiliente”.