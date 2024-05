Barbie protagoniza la sesión de control de Les Corts Valencianes

La tribuna de oradores de Les Corts Valencianes se ha convertido de un tiempo a esta parte en un escaparate en el que los diputados suben toda clase de documentos, libros o camisetas. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha dado hoy un paso más y ha mostrado una muñeca Barbie, con la que ha querido denunciar la polémica ocurrida en la localidad de Burriana (Castellón) en la que el concejal de Vox y diputado autonómico, Josep Albiol, rechazó la compra de la película Barbie y "20.000 especies de abejas" para la biblioteca municipal. Las dos cintas estarán finalmente en la biblioteca, pues así lo ha ordenado el alcalde popular Jorge Monferrer (PP).

Baldoví ha mostrado el modelo "Barbie censurada" que llevaba una banderita con el lema: "llibertat d' expressió". Por "un diputado que le hizo presidente, un diputado de su mayoría", ha insistido.

Mazón ha respondido al síndic de Compromís que ha visto la película: "Me encanta la canción, me encanta la música y me encanta el alcalde de Burriana", del PP.

Una vez más, el choque entre PP y Vox se trató en Les Corts sin que se evidenciase ningún tipo de problema entre los socios de Gobierno. Es más, mientras lo diputados de Vox han aplaudido al concejal, el vicepresidente Vicente Barrera (Vox) ha dicho que él fue a ver "Barbie" con su mujer y su hija y restó importancia al asunto. "No todos los DVD que llegan tienen por qué ser admitidos".

También la vicepresidenta del Consell , Susana Camarero, ha afirmado que respalda las palabras del alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, a raíz de "la polémica inventada y engrandecida por ustedes", un alcalde que ha dicho que no manchen el nombre de Burriana.

El que sí se ha manifestado a favor del diputado ha sido el síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos. "Gracias por tu compromiso, por tu coherencia, por tus principios. Estos son lobos con piel de cordero, cuidado tengamos los valencianos".