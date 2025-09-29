Varios municipios de la provincia de Valencia mantienen este martes los colegios cerrados

Algunos de los municipios de la provincia de Valencia que este lunes han cerrado los colegios por la alerta roja por lluvias han decidido prolongar la suspensión de la actividad educativa para este martes después de que Aemet haya subido de amarillo a naranja la alerta prevista para mañana.

En estos casos se encuentran la ciudad de Valencia (aunque la medida no afectará a todos los centros educativos) y varios municipios de la comarca de l'Hort Sud como Catarroja, Alaquàs, Sedaví, Alfafar, Massanassa, Aldaia y Picanya, que ya han comunicado a sus vecinos la decisión, algunos a través de sus páginas web municipales o redes sociales.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha informado tras la reunión de Centro de Cooperación Operativa Municipal (Cecopal) de que se ha decido prolongar la suspensión de clases al martes en los centros educativos de zonas dana, zonas inundables y de la fachada marítima, después de que la Agencia Estatal de Meteorología haya subido de amarillo a naranja la alerta por lluvias previstas para mañana en la ciudad.

El Ayuntamiento de Catarroja ha decidido suspender las clases también este próximo martes ante el aviso naranja por lluvias emitido por Aemet y ha activado un plan especial para personas dependientes que viven en bajos, atención psicológica y aparcamientos en zonas elevadas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sedaví ha informado de que tras activarse la alerta naranja por lluvias para el martes, se ha decidido la suspensión de clases educativas en todos los centros del municipio, así como el cierre de parques, cementerio y actividades vigentes en el polideportivo municipal.

Igualmente, la página web del Ayuntamiento de Massanassa informa de que para el martes se mantienen las medidas adoptadas este lunes, ante la previsión de alerta naranja, por lo que se suspenden las clases en todos los centros educativos, así como el cierre de parques, jardines y cementerio y se suspenden todas las actividades municipales.

El Consistorio también ha decidido mantener el cierre de los pasos inferiores, la biblioteca, Espai Jove y EPA y suspende todas las citas presenciales municipales, y el centro de salud sigue con las mismas medidas, así como el juzgado de Paz hasta nuevo aviso.

En Picanya, su Ayuntamiento anuncia que dado que la Conselleria de Emergencias mantiene el nivel rojo en todo el litoral de la provincia de Valencia, se mantiene para el martes la suspensión de la actividad en todos los centros educativos del pueblo, cierra todos los centros deportivos y suspende todas las actividades programadas, además de mantener en alerta de todos los servicios municipales.

El Ayuntamiento de Alfafar ha informado de que debido al paso a alerta naranja por fuerte lluvias y tormentas previsto para este martes, se mantienen las medidas preventivas para garantizar la seguridad de la ciudadanía, entre ellas la suspensión de todas las clases lectivas y no lectivas, cierre de parques y jardines y cancelación de actividades al aire libre en todo el municipio.

En Alaquàs, el Ayuntamiento anuncia que de acuerdo con la última previsión actualizada por Aemet se mantienen todas las medidas adoptadas este lunes: suspensión de la actividad lectiva y actividades extraescolares en los centros educativos.

Y en Aldaia, su consistorio prorroga para mañana todas las medidas adoptadas hoy: suspensión de clases y de actividades de centros municipales y recomendación a los vecinos de no salir de casa.

Un total de 243 municipios de la Comunitat Valenciana, la mayoría (215) en la provincia de Valencia, han suspendido este lunes las clases ante la alerta roja por lluvias y 542.964 alumnos se han visto afectados por esta medida, según ha informado la Conselleria de Educación.

En la provincia de Valencia han sido 438.664 los alumnos que se han visto afectados por la medida; en Castellón, 23 municipios han suspendido las clases y 84.446 alumnos afectados; y en Alicante han sido cinco localidades y 19.854 alumnos.