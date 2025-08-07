El cardenal Cañizares, hospitalizado por su delicado estado de salud

El Arzobispado de Valencia ha informado este jueves que Su Eminencia, el cardenal Antonio Cañizares Llovera, ha sido hospitalizado debido a su delicado estado de salud.

El Arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha pedido “a los fieles de la Archidiócesis que eleven oraciones a Dios por el pronto restablecimiento de quien fue nuestro pastor”.

Nombrado por el papa Francisco, tomó posesión el 4 de octubre de 2014 y fue arzobispo de Valencia hasta el 10 de octubre de 2022.

Cañizares, debido precisamente a su delicado estado de salud, no viajó a Roma el pasado mes de mayo para participar en el cónclave que eligió a León XVI como nuevo Papa.