Religión
El cardenal Cañizares, hospitalizado por su delicado estado de salud
El que fuera arzobispo de Valencia hasta 2022 no viajó a Roma para la elección del nuevo Papa por su estado de salud
El Arzobispado de Valencia ha informado este jueves que Su Eminencia, el cardenal Antonio Cañizares Llovera, ha sido hospitalizado debido a su delicado estado de salud.
El Arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha pedido “a los fieles de la Archidiócesis que eleven oraciones a Dios por el pronto restablecimiento de quien fue nuestro pastor”.
Nombrado por el papa Francisco, tomó posesión el 4 de octubre de 2014 y fue arzobispo de Valencia hasta el 10 de octubre de 2022.
Cañizares, debido precisamente a su delicado estado de salud, no viajó a Roma el pasado mes de mayo para participar en el cónclave que eligió a León XVI como nuevo Papa.
✕
Accede a tu cuenta para comentar