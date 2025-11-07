El aeropuerto de Castellón bate su récord anual de pasajeros dos meses antes de completar el año

El aeropuerto de Castellón ha contabilizado, de enero a octubre, 291.130 pasajeros. A falta de dos meses para cerrar el año, la infraestructura ya ha superado la anterior mejor marca anual de 2023.

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha mostrado su satisfacción con los resultados obtenidos, “que confirman el mejor año en la historia del aeropuerto y que lo sitúan a un paso de alcanzar el objetivo de los 300.000 pasajeros en este 2025”.

Mus ha manifestado que desde el aeropuerto “se sigue trabajando para mantener la senda de crecimiento en el ámbito del tráfico comercial a través de la captación de nuevas rutas y la consolidación de las existentes”.

El aeropuerto ha registrado en octubre 29.814 pasajeros, que suponen su cifra más alta en este mes, con un crecimiento del 32% respecto a octubre de 2024.

En el acumulado de los diez primeros meses del año se contabilizan 291.130 pasajeros, que mejoran en un 17 % el registro del mismo periodo del año anterior. Además, a falta de dos meses para completar el año, ya ha logrado superar el anterior récord anual de 2023, en que hubo 283.259 pasajeros.

Respecto a los movimientos de aeronaves, de enero a octubre se contabilizan 10.952. El aeropuerto se sitúa cerca del récord anual registrado el año pasado, en que hubo 11.261 operaciones.

El aeropuerto de Castellón opera en este 2025 el mayor número de vuelos de su trayectoria, correspondientes a 14 rutas regulares. De éstas se mantienen cinco operativas durante la actual temporada de invierno: Londres, Bruselas, Madrid, Bucarest y Cluj.