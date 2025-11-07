Desalojan por segundo día consecutivo la Conselleria de Emergencias por el mal olor del alcantarillado

El personal de la Conselleria de Emergencias ha sido desalojado este viernes por segundo día, después de que ayer una filtración de malos olores procedente de los trabajos de limpieza del alcantarillado obligara a su desalojo, al pensarse en principio que podía haber una fuga de gas.

Fuentes municipales han confirmado a EFE que el personal ha sido desalojado de forma preventiva a media mañana de este viernes también por los malos olores de la limpieza del alcantarillado de la zona y han indicado que los bomberos han descartado que pudiera haber una fuga de gas.

Desde la Conselleria han explicado a EFE que ha sonado el aviso para el desalojo y han salido del edificio, y cuando les han confirmado, han vuelto a entrar para continuar trabajando.

Sobre las 16.30 horas del jueves se recibió un aviso en Bomberos y Policía Local por un fuerte olor a gas en la planta baja de un edificio de la Alameda, que resultó ser la sede de la citada Conselleria, que se ubica en el antiguo hospital de La Cigüeña.

A su llegada, los bomberos y la policía desalojaron el edificio por precaución, donde quedaban a esas horas pocas personas, aunque al realizar las mediciones de gas el resultado dio negativo.

Finalmente, se detectó que la filtración procedía de unos trabajos de limpieza del alcantarillado que se estaban realizando en la zona, según explicaron ayer fuentes municipales, que añadieron que solo hubo una persona mareada por el fuerte olor.