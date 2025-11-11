Bomberos extinguen tres incendios en naves en Castellón, Almassora y Alicante

Bomberos han trabajado durante toda la noche en la extinción de dos incendios industriales, uno declarado en un polígono de Castellón de la Plana, que ya ha sido dado por extinguido, y otro en el término de Almassora, controlado durante la madrugada.

En el caso del incendio industrial en un polígono de Castellón de la Plana, el fuego se propagó a dos naves, una de ellas totalmente calcinada, y provocó una gran columna de humo que fue disminuyendo durante la noche, según Emergencias de la Generalitat.

El fuego se ha dado por extinguido a las 3:02 horas de este martes y durante la noche han trabajado siete dotaciones del Ayuntamiento de Castellón, dos mandos, dos furgonetas de avituallamiento y comunicaciones y una dotación del Consorcio de Bomberos de Castellón.

Los bomberos continúan trabajando en estos momentos en el lugar "para rematar y refrescar el incendio".

En el caso de Almassora, a última hora del lunes se declaró un incendio en una empresa del sector citrícola, que afectó totalmente a una cámara frigorífica y parcialmente a otras dos, fue dado por controlado a las 3:56 horas y en cuya extinción siguen trabajando los bomberos.

Baterías eléctricas

Un incendio en una nave industrial de un taller de automoción en San Fulgencio ha afectado a vehículos a baterías eléctricas, provocando abundante humo y sin que se registraran daños personales.

Según el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante, el incendio se declaró poco antes de las 17 horas de este lunes y fue controlado una hora después en la calle Isla de Ibiza del polígono industrial de San Fulgencio, al sur de la provincia.

El fuego quemó materiales y vehículos a baterías eléctricas y en las tareas de extinción por parte de diez dotaciones de los bomberos con base en Orihuela, Torrevieja y Almoradí se incluyeron trabajos para evitar la propagación de las llamas a las naves colindantes.