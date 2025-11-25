Día soleado pero con mucho viento en la Comunitat: alerta naranja en Castellón por rachas de hasta 100 km/h

La Comunitat Valenciana registrará este martes cielo poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en la mitad sur la primera mitad del día, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas a primeras horas, y viento moderado del noroeste, que en Castellón será ocasionalmente fuerte y se esperan rachas muy fuertes, menos probables en el litoral sur.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat mantiene activada este martes la alerta naranja por vientos en el litoral norte e interior norte de la provincia de Castellón, donde se esperan rachas máximas de hasta 100 kilómetros por hora.

Asimismo, está activada este martes la alerta amarilla por viento en el interior sur de Castellón, donde las rachas de viento del noroeste pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

El Centro de Emergencias de la Generalitat ha activado asimismo la alerta amarilla por fenómenos costeros en el litoral de Castellón, donde se espera viento del noroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7).

Además, las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas descenderán también en el tercio norte pero tendrán pocos cambios en el resto, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Para mañana miércoles continuará el cielo poco nuboso o despejado, las temperaturas seguirán bajando, produciéndose heladas débiles en el interior norte y el viento soplará también moderado del noroeste, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del norte de Castellón durante la jornada pero tendiendo a amainar por la tarde en la mitad sur.

Las temperaturas extremas de las tres capitales de provincia en las últimas veinticuatro horas han sido la siguientes:

Castellón: 11,7 y 20,5 grados

Valencia: 12,4 y 17,4 grados

Alicante: 13 y 18,9 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: viento del suroeste 4 a 6, rolando a norte y noroeste por la noche y arreciando a 6 a 7 por la tarde. Rachas. Marejada a fuerte marejada .

Aguas costeras de Valencia: viento del oeste y noroeste 5 a 6, localmente 7, al principio 7. Rachas. Fuerte marejada disminuyendo a marejada. Algún aguacero.

Aguas costeras de Alicante: viento del oeste y suroeste 4 a 6, rolando a noroeste por la mañana. Rachas. Fuerte marejada disminuyendo a marejada con mar de fondo del suroeste de 1 metro. Algún aguacero.