Dos detenidos en Oropesa (Castellón) por cuatro robos en viviendas de Benidorm (Alicante)

La Policía Nacional ha detenido en Oropesa del Mar (Castellón) a dos hombres de 21 y 33 años acusados de cometer cuatro robos con fuerza en viviendas de la localidad alicantina de Benidorm, en los que sustrajeron más de 18.000 euros y joyas valoradas en 50.000.

Según ha informado este miércoles la Policía Nacional, la investigación comenzó tras la denuncia de una víctima en Benidorm que relató que le habían entrado a robar en casa tras fracturar la cerradura de la puerta de entrada y le sustrajeron 18.000 euros, 3.000 yuanes chinos y joyas de oro valoradas en unos 50.000 euros.

Los agentes relacionaron este hecho con otro robo en la misma localidad, donde los ladrones se llevaron 1.000 euros tras registrar la vivienda.

Cuando las víctimas fueron a abrir la puerta se quedaron con la cerradura en la mano, ya que esta había sido arrancada por los autores con algún tipo de herramienta, según la Policía.

Durante la investigación, los agentes vincularon estos hechos con otros dos intentos de robo en Benidorm. En uno de ellos, los autores llegaron a entrar a la vivienda con los moradores dentro, y en el otro rompieron la cerradura pero huyeron al ser descubiertos por un vecino.

Tras identificar a los sospechosos, los agentes localizaron su domicilio en Oropesa del Mar, desde donde se desplazaban a las localidades en las que cometían los robos.

En el registro, autorizado por la autoridad judicial, se hallaron objetos robados como diez bolsos y tres monederos de marcas de lujo, dos relojes de alta gama, dos teléfonos móviles, varias joyas y 820 euros en efectivo.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Castellón acusados de cuatro delitos de robo con fuerza. La investigación continúa, ya que no se descarta que los objetos encontrados estén relacionados con otros robos.