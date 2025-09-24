Les Corts citan a Miguel Polo (CHJ) para que declare ante la comisión de la dana el próximo martes

La Mesa de la comisión de investigación sobre la dana del pasado 29 de octubre se ha reunido esta mañana de urgencia a propuesta de Vox, para incluir como compareciente el próximo martes día 30, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, después de que éste declarara el pasado viernes ante la jueza que instruye la causa judicial sobre la gestión de la dana.

Tras la declaración en sede judicial en la que admitió que no alertó de la crecida del caudal en el barranco del Poyo "porque no era un dato relevante" y porque "no había tiempo de reacción" los grupos de PP y Vox mostraron su interés en que Polo compareciera "de forma urgente" en la comisión, pero Vox fue más rápido en solicitar esta petición por el registro de entrada.

La citación de Polo contradice el criterio expresado por el PP de citar primero a los técnicos para que "fijen un contexto" y para que instruyan a sus señorías sobre causas, circunstancias y demás detalles "técnicos" de la trágica dana del 29 de octubre pasado.

En cualquier caso, esta mañana se cursará la petición a Polo "urgente". Sus señorías tanto del PP como de Vox consideran que el tiempo es suficiente ya que Polo ya ha preparado una comparecencia similar, en esta ocasión ante la jueza instructora el pasado viernes.

Además de Polo, el próximo martes, día 30, están citados Felix Ramón Francés, profesor de Hidrología de la Universitat Politècnica; José María Lozano, arquitecto, catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la UPV y presidente del Consell Valencià de Cultura; Francisco Álvares, ingeniero de Caminos; Luis Fernando del Rivero, ingeniero de Caminos; Adriana Susana Giret, catedrática de Ingeniería Aeroespacial, y Francisco Luis Blanc, abogado y experto urbanista.