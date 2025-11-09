El Institut Valencià de Cultura rehabilita el espacio del Espai d’Art Contemporani de Castelló

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha culminado la rehabilitación del estanque exterior del Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC), con una inversión que supera los 280.000 euros. El espacio, que había permanecido vallado durante los últimos años y presentaba un estado de conservación deficiente, recupera ahora su valor arquitectónico y simbólico como parte esencial del edificio.

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha visitado el Espai d’Art Contemporani de Castelló para conocer las obras de rehabilitación del estanque. Tébar ha destacado que “con esta intervención devolvemos la dignidad al entorno del EACC, que durante años había estado degradado, y recuperamos un elemento clave de su identidad arquitectónica y urbana”.

En su visita Tébar estuvo acompañada por la alcaldesa de Castellón de la Plana, Begoña Carrasco; el diputado provincial de Cultura, Alejandro Clausell; el director gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda; la concejal de Cultura de Castellón, María España; el concejal de Relaciones Institucionales de Castellón, Vicent Sales; la directora territorial del IVC, Nuria Felip; y la directora de gestión del EACC, Lorenza Barboni.

El estanque del Espai d’Art Contemporani de Castelló, diseñado como parte esencial del proyecto arquitectónico, no solo cumple una función estética, sino que también establece un diálogo entre el espacio expositivo y el paisaje urbano que lo rodea.

Además, como parte de la intervención, se ha restaurado la escultura del artista valenciano Miquel Navarro, integrada en el propio estanque, que vuelve a lucir como fue concebida originalmente, con su característica salida de agua.

Tébar ha señalado que desde la Conselleria “se van a seguir impulsando los trabajos necesarios para mejorar las infraestructuras culturales de la Comunitat, ya que si es importante el contenido que se ofrece, no es menos los edificios donde se desarrollan las actividades”.

En este sentido, ha recordado las últimas intervenciones en el Museu de Belles Arts de Castelló que han permitido recuperar la biblioteca del centro, así como intervenir en el claustro y salas de exposiciones.

Principales actuaciones realizadas en el EACC

El estanque del EACC presentaba problemas de permeabilidad que provocaron alguna filtración de agua en el aparcamiento subterráneo existente en la plaza del Espai. Entre las principales obras de rehabilitación se ha ejecutado la elevación del fondo del estanque en unos 20 centímetros, lo que permite facilitar el drenaje del agua y simplificar el mantenimiento de las instalaciones.

También se ha trabajado en la zona bajo las pasarelas, donde se han creado cerramientos laterales y un sistema de canalización que conecta los distintos tramos del estanque. Se incorporará un drenaje adicional como medida de seguridad para recoger posibles filtraciones.

Además, se han renovado por completo las instalaciones de fontanería, iluminación y depuración del agua, junto con los equipos eléctricos asociados. La actuación ha incluido la revisión del sistema de recogida de aguas de la cubierta y la sustitución de algunas piezas de mármol de la fachada para evitar filtraciones de lluvia.

Con esta intervención, el estanque y el edificio mejoran su eficiencia y seguridad, garantizando su buen estado durante los próximos años y reforzando la calidad del entorno urbano.