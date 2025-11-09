Un hombre muere tras chocar contra un árbol el turismo que conducía en Ibi (Alicante)

Un hombre ha fallecido este domingo tras chocar contra un árbol el vehículo con el que circulaba por un camino del término municipal de Ibi, en Alicante.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), los hechos han tenido lugar, por causas que se investigan, en torno a las siete de esta mañana en el camino La Devesa de Ibi (Alicante).

La sala del CICU ha recibido el aviso del accidente y ha movilizado a los servicios de atención médica, y hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU y una unidad SVB.

El equipo médico del SAMU, no obstante, solo ha podido confirmar el fallecimiento de un hombre cuya edad se desconoce.