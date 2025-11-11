Mazón dice que ha asumido su responsabilidad con su dimisión y pide al Gobierno central que haga lo propio

El presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado ante la comisión de investigación de las causas de la dana que él ha asumido la responsabilidad del Consell dimitiendo, y se ha preguntado qué responsabilidades ha asumido el Gobierno central.

Mazón ha dicho que "mi futuro político era irrelevante y por eso dije que mi futuro estaba vinculada a la reconstrucción".

Ha justificado que "mis errores han servido para trasmitir una sensación de lejanía de la emergencia, y que mi persona es la gran excusa política para tapar las causas de la tragedia".

Sin contestar a ninguna de las preguntas que han formulado previamente los representantes de los grupos políticos, ha dicho que "no tengo ni un atisbo de duda de que Emergencias hizo todo lo que pudo con la información que tenía, y me resisto a pensar que ninguna agencia estatal hubiera retenido información para salvar vidas" y ha recordado la frase de la ministra de Igual, Ana Redondo de "ahora es nuestro momento".

Mazón ha dicho que "mi persona ha sido excusa para rehuir las obligaciones de una reconstrucción que los valencianos solos no podemos asumir".

Mazón ha esquivado las preguntas de los grupos porque "no va a entrar en polémicas estériles" y ha traspasado la responsabilidad a los diputados: "A ustedes les corresponde encontrar las soluciones para que estemos mejor preparado cuando vuelva a llover".

Ha responsabilizado durante todas su intervención al Gobierno de España: "En relación al aforo de los cauces, la Ley de Aguas señala que todos los cauces son propiedad de la Confederación Hidrográfica, y no están monitorizados. En el barranco del Poyo solo hay un sensor y Horteta y Gállego están aún por monitorizar", y se ha preguntado si "¿saben si la CHJ recibió propuestas para mejorar el sistema? ¿Fue a Madrid a pedir recursos?", y ha enfatizado si "¿se imaginan que la Guardia Civil o la Policía Nacional dijeran que no pueden asegurar la seguridad en España porque hay 8.000 municipios?"

La comida del Ventorro

Respecto a la comida que mantuvo esa día con la periodista Maribel Vilaplana hasta las siete de la tarde, ha dicho que "no tengo responsabilidad operativa en la gestión de la emergencia, quienes la tenían nos despertaron con alerta amarilla, que no roja. Nos dijeron que el Júcar asumiría todo el caudal. A las 17 horas, Aemet aún mantenía que la dana se iba a Cuenca. ¿Cómo se pudo pasar de un caudal casi seco a un tsunami?"

Ha añadido que "Aemet a las 19 horas dio un parte de 200 litros, cuando habían caído 800. El jefe de Aemet dijo que si se hubiera sabido se hubiera subido a las torres de Serranos, pero no lo sabía" y ha concluido que "en ese contexto se produjo la comida profesional con una profesional a la que están intentado arruinar la vida. Un comida profesional con una profesional, en la que estuve recibiendo llamadas y en la que pensaba que la dana se focalizaba en La Ribera y Requena, pero nadie me informó del Poyo y nadie me pidió permiso para tomar ninguna decisión del Cecopi ni de mandar el Es Alert. Si el mensaje no llegó a tiempo a L' Horta Sud no fue porque nadie lo parara si no porque el Cecopi ignoraba que había una problema en la zona hasta que fue demasiado tarde".

Ha recordado que "las personas que más saben de agua estaban citadas en la Universidad y no sabían nada. Virginia Balcones, la directora de Protección Civil se marchó a Brasil, y el presidente estaba en la India, ¿no creen que después de las alertas de Seguridad Nacional no debería haber regresado? ¿Sólo yo debí cambiar la agenda? Saben con quién hablé pero saben con quién hablaron todas esas personas. Saben que no recibí las llamadas de Sánchez, ni de la UME, ni del ministro de Interior, ni de la DG Policía, ni de la delegada del Gobierno, ni de Teresa Ribera..."

Ha vuelto a preguntar "¿dónde están las obras que hubieran servido para reducir el impacto de la dana?, ¿cuándo estarán terminada? Han explicado que aún tendrán que esperar años".

También ha cargado contra la no asistencia de miembros del Gobierno de España en esta comisión: "Me hubiera gustado que le hubieran trasladado estas preguntas al Gobierno de España".

Todos han declinado la asistencia. En justa correspondencia qué hacemos los altos cargos cuando seamos citados en el Congreso de los Diputados". Y también se ha preguntado "cómo vamos a invertir en emergencias con el sistema de financiación. Nuestros cauces son los más peligros de Europa cuando llueve en cabecera".

El presidente Mazón ha dejado en el aire la pregunta de si tenemos los valencianos lo mejores sistema de predicción de las tormentas. "No podemos aceptar que dos de los radares tuvieran problemas ese día".

Ha repasado las medidas más importantes implementadas por la Generalitat y ha dicho que "hemos recibido a todas las víctimas que lo han pedido, me hubiera gustado hacerlo con todas".

Y ha concluido que "yo he asumido mi responsabilidad con mi dimisión. Ellos, con nada. Emergencias actuó con la información disponible, existieron avisos especiales con recomendaciones a la población, se activaron las alertas hidrológicas en tiempo y forma, los avisos se mandaron a los municipios: 22.000 SMS".

Y ha concluido su primera intervención con un extenso agradecimiento y ha invitado a trabajar unidos "porque es el mejor homenaje a las víctimas".