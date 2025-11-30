Los centros de prevención del SIDA notificaron 440 nuevos casos en la Comunitat en 2024

Los Centros de Información y Prevención del Sida atendieron cerca de 18.000 consultas y realizaron más de 8.000 pruebas de VIH el pasado año en la Comunitat Valenciana y notificaron un total de 440 nuevos casos.

La mayoría de estos casos se diagnosticaron en hombres (85,45%), de 25 a 29 años.

Por provincias, en el CIPS de Valencia se atendieron 8.228 consultas (primeras y sucesivas) y se realizaron 3.534 pruebas VIH; en Alicante fueron 7.365 las consultas atendidas y 3.461 las pruebas realizadas; y en Castellón, se atendieron 2.159 consultas y se realizaron 1.365 pruebas VIH.

En la Comunitat Valenciana se notificaron un total de 440 nuevos casos VIH (376 eran hombres y 64 mujeres) autóctonos en 2024, con una tasa de incidencia de 8,3 por cada 100.000 habitantes, según datos ofrecidos por la Dirección General de Salud Pública, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Sida.

Además, se notificaron 156 casos de VIH importados (personas extranjeras con un tiempo de residencia en nuestro país inferior a los tres meses).

Por grupo de edad y sexo, se observa un mayor número de casos y tasas en el grupo de edad de 25-29 años en hombres y en el grupo de edad de 30-34 años en mujeres.

En cuanto a la vía de transmisión, la mayoría es por contacto sexual sin protección (68,55 %). Más de la mitad de los casos (54 %) por contacto homo/bisexual y el 14,55 % por contacto heterosexual.

Por su parte, la transmisión por el uso de drogas vía parenteral supuso el 2,05% de los casos.

La Comunitat Valenciana cuenta con tres Unidades de Prevención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), también conocidas como Centros de Información y Prevención del Sida o CIPS, una por provincia, donde los profesionales informan de forma confidencial a cualquier persona sobre la infección por VIH, su prevención y transmisión, así como sobre cualquier otra infección de transmisión sexual.

El VIH se transmite por vía sexual, en el caso de prácticas sexuales de riesgo sin el uso del preservativo, cuando una de las personas es portadora del virus; por vía sanguínea, cuando la vía de transmisión puede ser compartir material de consumo de drogas por vía venosa; por vía materna, cuando la madre es VIH-positiva, no está en tratamiento y puede haber transmisión durante el embarazo, el parto o la lactancia.

Los únicos fluidos corporales donde el virus puede concentrarse en cantidad suficiente para que se transmita son la sangre, el semen, el líquido pre-eyaculatorio, el flujo vaginal y la leche materna.

En el resto de los fluidos corporales (lágrimas, sudor o saliva), la baja concentración de VIH hace imposible la transmisión por contacto.

El preservativo es la forma más eficaz de evitar contraer la infección. Ante cualquier práctica con riesgo, es esencial el diagnóstico temprano, no solo para frenar el deterioro del sistema inmunitario de la persona afectada, sino también para evitar transmitir el virus a otras.