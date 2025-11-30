El PP critica el "machaque" del PSPV a Alicante: "Pretende deslegitimar e incluso burlarse de los alicantinos"

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha lamentado este domingo que la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y el resto del Ejecutivo central "machaquen a la provincia de Alicante manteniendo la provincia año tras año a la cola de las inversiones".

"No se conforma con eso, sino que además ahora pretende deslegitimar, incluso burlarse de los ciudadanos, que mayoritariamente decidieron que Juanfran Pérez Llorca estuviese al frente de las instituciones", ha apuntado Pastor en un comunicado.

A su juicio, "la señora Morant debería medir un poco lo que dice, porque no es bueno continuamente estar en la falta de respeto a la provincia de Alicante, a sus instituciones, a sus representantes y a quienes les han votado para que estén ahí".

Sobre la reunión que mantuvieron los socialistas valencianos este sábado en Alicante, Pastor ha opinado que "no teniendo el PSOE la confianza mayoritaria de los alicantinos, podían haber elegido la provincia de Madrid para celebrar la reunión, ya que allí tienen, en Soto del Real, a su número dos, José Luis Ábalos".