Desaparece un menor en una zona forestal de Navarrés

Los bomberos se han movilizado a las 10:17 horas en su búsqueda, en la que trabaja un grupo de rescate y un helicóptero

Bomberos en el paraje de Los Chorradores, en Navarrés (Valencia)
Bomberos en el paraje de Los Chorradores, en Navarrés (Valencia)
  C. Aparicio
    C. Aparicio
Valencia
Última actualización:

Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia buscan este domingo a un menor perdido en una zona forestal de Navarrés.

Según ha informado este cuerpo en un comunicado, los bomberos se han movilizado a las 10:17 horas.

En la zona trabaja un grupo de rescate, un helicóptero y cinco unidades de bomberos forestales.

