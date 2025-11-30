Desapariciones
Desaparece un menor en una zona forestal de Navarrés
Los bomberos se han movilizado a las 10:17 horas en su búsqueda, en la que trabaja un grupo de rescate y un helicóptero
Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia buscan este domingo a un menor perdido en una zona forestal de Navarrés.
Según ha informado este cuerpo en un comunicado, los bomberos se han movilizado a las 10:17 horas.
En la zona trabaja un grupo de rescate, un helicóptero y cinco unidades de bomberos forestales.
