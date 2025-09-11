Con certificado de seguridad: Así han abierto los cuatro centros escolares afectados por la dana que faltaban por retomar las clases

La Conselleria de Educación asegura que los centros escolares de Massanassa, Algemesí y Alfafar que han iniciado este jueves el curso cuentan con certificado de seguridad emitido por la empresa encargada de la instalación de los módulos prefabricados, donde "se garantiza que la actividad lectiva puede comenzar con normalidad".

Se trata de los últimos centros afectados por la dana del pasado 29 de octubre, que han iniciado el curso con cuatro días de retraso y ante la protesta de las familias y ayuntamientos, que han denunciado las malas condiciones de las instalaciones por servicios sin finalizar y que pedían posponer la apertura al próximo lunes.

La Conselleria de Educación, por su parte, ha informado en un comunicado de que el CEIP Lluís Vives y la EI Ausiàs March de Massanassa han comenzado este jueves las clases "con normalidad".

El CEIP Carme Miquel de Algemesí, ha añadido, lo ha hecho de forma progresiva por decisión del centro. Así, este jueves han empezado los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y este viernes empezarán las clases los de 1º y 2º de Educación Primaria y el lunes lo hará el alumnado de Infantil.

Por su parte, el CEIP Orba de Alfafar ha abierto también este jueves sus puertas, a pesar de que el Ayuntamiento había pedido que se pospusiera al lunes 15 de septiembre.

Según ha informado la Conselleria, tanto el equipo directivo como los docentes de este centro se han incorporado a sus puestos, y se ha acogido a un "reducido número de alumnos" debido a que el ayuntamiento ha mantenido actividades lúdicas.

El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, ha visitado los cuatro centros y ha agradecido "el trabajo inmenso de los técnicos, del Ayuntamiento y de la Conselleria, de las empresas y equipos directivos y docentes que ha permitido la vuelta a las aulas este jueves y en sus propios municipios".

Posteriormente, el director general se ha desplazado hasta la parcela del CEIP Carme Miquel de Algemesí, afectado por las inundaciones, para conocer el estado de ejecución del derribo del centro.

Por su parte, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha recordado que con la puesta en marcha de la actividad en estos centros "todo el alumnado afectado por la riada ha retomado las clases en sus propios municipios".

Ha añadido que todos los centros cuentan con certificados de seguridad, emitidos por la empresa encargada del montaje de las instalaciones, que garantizan que la actividad lectiva puede comenzar con normalidad.

En los cuatro centros quedan "pequeños detalles que se irán perfilando en horario no lectivo para no interferir en la labor educativa", añaden desde la Conselleria.

No obstante, varias familias del colegio Orba de Alfafar (Valencia) han denunciado las malas condiciones en las que sus hijos han tenido que volver a las aulas, con un patio sin acabar y sin servicio de comedor.