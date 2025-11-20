Cierran Primaria y Pediatría del centro de salud de La Coma (Paterna) tras las amenazas a los sanitarios

La Conselleria de Sanidad ha cerrado de forma transitoria la asistencia de Medicina Familiar y Pediatría en el centro de salud La Coma de Paterna (Valencia) tras la amenazas sufridas por varios sanitarios, una situación "reiterada" en un barrio que tiene un "problema real de seguridad ciudadana".

Así lo ha asegurado este jueves el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quien ha indicado que va a pedir una reunión con la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional, la Policía Local de Paterna y la Policía Autonómica para "atajar y resolver este problema de una vez por todas".

"En tanto en cuanto no se garantice la seguridad, vamos a tener cerrada la parte de Medicina Familiar y Comunitaria, y Pediatría, aunque sigue abierta la atención a salud mental en la Unidad de Conductas Adictivas (UCA)", ha indicado el conseller, quien ha insistido en que no son "casos aislados" sino una situación "claramente estructural que es imperioso que sea atajado.

Tras recordar que en mayo de 2023 ya se cerró el centro por las amenazas a sanitarios y se puso a dos vigilantes jurados y un arco de seguridad, "aún así pasan incidentes como el de ayer, pero no solo dentro, también fuera" del centro, donde la persona que amenazó de muerte a la médica estampó su coche contra la instalación.

"Lo sucedido ayer no es un caso aislado, es un caso reiterado de la inseguridad ciudadana que existe en este barrio", ha subrayado el conseller, quien también ha señalado que hace unos dos meses una enfermera que estaba atendiendo unos avisos a domicilio fue agredida.

Ha indicado que dos médicas y el personal de enfermería no han acudido hoy al centro de salud porque están declarando en el juzgado, donde se ha hecho un juicio rápido por el incidente ocurrido ayer donde, según ha dicho, al parecer arrestaron a una persona.

"Me parece importante no solo la seguridad del personal sanitario, sino también la de los propios pacientes que pueden estar ahí cuando se produce un altercado", ha indicado el conseller, quien ha subrayado que mientras que el centro esté cerrado a Atención Primaria y Pediatría, los pacientes serán desviados de forma transitoria al centro de salud El Clot, en Paterna.

"Mi idea no es cerrarlo para siempre, sino buscar una solución estructural y que tengamos satisfecha la seguridad", ha indicado Gómez, quien ha añadido que hay que "atajar y resolver este problema de una vez por todas".

Además, ha reconocido que con esos "episodios reiterados" de inseguridad es "lógico, lícito y legítimo" que los sanitarios no quieran acudir a trabajar a este centro.

También ha señalado que la Conselleria ha instado a la Abogacía de la Generalitat a que se persone "porque tenemos un protocolo de agresiones donde lo que queremos es velar por la seguridad física y psicológica de todos nuestros personal".

Cabe destacar que el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) había exigido el cierre del centro de salud de La Coma, en Paterna (Valencia), ante la "grave situación de inseguridad" que sufre su personal sanitario, tras denunciar que este miércoles uno de sus facultativos fue amenazado de muerte y hace unas semanas una enfermera sufrió una violenta agresión con arma blanca durante una visita domiciliaria.

El sindicato considera "intolerable" que los profesionales sanitarios desarrollen su labor "bajo riesgo físico constante, miedo y ausencia de protección adecuada", y afirma que los últimos hechos "no constituyen casos aislados, sino la manifestación de un problema sostenido en el tiempo" que requiere una "intervención inmediata por parte de la administración".