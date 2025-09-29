La ciudad de Alicante cierra parques y jardines hasta las 8 horas del martes por el riesgo de las lluvias

El Ayuntamiento de Alicante ha decretado el cierre de parques y jardines hasta las 8 horas de este martes ante la alerta naranja por previsión de intensas lluvias, al tiempo que abre el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) para personas sin hogar.

El alcalde, Luis Barcala, ha convocado el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para activar las medidas necesarias y también ha suspendido todas las actividades en zonas susceptibles de inundación y baño en las playas hasta mañana a la misma hora.

En Elche, el ayuntamiento ha decretado la suspensión de las actividades deportivas al aire libre durante este lunes mientras que en Orihuela se han suspendido las clases para este martes, al igual que otros municipios como Cox, Almoradí, Granja de Rocamora, Redován y Benejúzar.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Valencia mantiene una especial vigilancia sobre las pedanías del sur de la ciudad, sobre todo El Perellonet y El Palmar, ante la intensidad de las lluvias que están cayendo en esa zona durante esta tarde.

Según la alcaldesa, María José Catalá, más de 370 profesionales municipales se encuentran trabajando para responder a la alerta roja por las lluvias que azotan Valencia y parte de su provincia.

" Estamos prestando especial atención a las pedanías sur, donde actualmente está lloviendo con mayor intensidad. El operativo especial en las pedanías sur, concretamente en El Perellonet y El Palmar, cuenta con efectivos de Bomberos, Policía Local y Ciclo Integral del Agua, además de bombas de achique ya trabajando", ha señalado Catalá.

Actualmente se está desaguando a través de compuertas con normalidad pero el Ayuntamiento permanece "especialmente atento" a la evolución en esta zona.