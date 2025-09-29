Temporal
El litoral de Valencia pasará a aviso naranja esta medianoche, según la Aemet
La provincia está en alerta roja hasta la medianoche
El litoral de la provincia de Valencia pasará esta medianoche de aviso rojo (riesgo extremo) por precipitaciones torrenciales a aviso naranja (riesgo importante) por lluvias de 80 litros por metro cuadrado en una hora hasta las 8 horas del martes.
También hasta las 8 horas del martes estarán en aviso naranja el litoral norte de Alicante por precipitaciones de 80 litros por metro cuadrado en una hora y el litoral sur de Alicante por lluvia de 60 l/m2 en una hora.
El litoral de Alicante y Valencia estarán en aviso amarillo entre las 8 y las 12 horas del martes por precipitaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas.
Desde la medianoche y hasta las 7 horas del martes, el aviso será amarillo por precipitaciones de 30 litros en una hora y 80 en doce horas y tormentas en el interior de Alicante, y de 20 litros en una hora y 60 en doce, y tormentas, en el litoral sur de Castellón y el interior de Valencia.
Además, hasta el mediodía del martes se pueden registrar acumulados de 140 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral norte de Alicante y el litoral de Valencia, y de 100 litros en doce horas e el litoral sur de Alicante.
