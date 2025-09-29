El litoral de Valencia pasará a aviso naranja esta medianoche, según la Aemet

El litoral de la provincia de Valencia pasará esta medianoche de aviso rojo (riesgo extremo) por precipitaciones torrenciales a aviso naranja (riesgo importante) por lluvias de 80 litros por metro cuadrado en una hora hasta las 8 horas del martes.

También hasta las 8 horas del martes estarán en aviso naranja el litoral norte de Alicante por precipitaciones de 80 litros por metro cuadrado en una hora y el litoral sur de Alicante por lluvia de 60 l/m2 en una hora.

El litoral de Alicante y Valencia estarán en aviso amarillo entre las 8 y las 12 horas del martes por precipitaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas.

Desde la medianoche y hasta las 7 horas del martes, el aviso será amarillo por precipitaciones de 30 litros en una hora y 80 en doce horas y tormentas en el interior de Alicante, y de 20 litros en una hora y 60 en doce, y tormentas, en el litoral sur de Castellón y el interior de Valencia.

Además, hasta el mediodía del martes se pueden registrar acumulados de 140 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral norte de Alicante y el litoral de Valencia, y de 100 litros en doce horas e el litoral sur de Alicante.