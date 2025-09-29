Emergencias alerta de que las tormentas puede provocar inundaciones puntuales en la zona dana pero no barrancadas

La previsión a última hora de la tarde de este lunes es de alerta. No obstante, no se prevé que puedan repetirse inundaciones tan devastadoras como las del 29 de octubre. A última hora de la tarde, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha explicado que las tormentas se han centrado en el litoral. Gandia, Cullera o Sueca han sido los municipios donde se registraron lluvias más fuertes. En cualquier caso, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los habitantes de los municipios de la dana.

Ha avisado de que podrían producirse inundaciones en las calles, pero no debido al agua proveniente de los barrancos, sino de las lluvias que se pudieran producir durante la noche. «Pueden estar tranquilos», ha insistido, porque «los servicios de emergencias están preparados».

(Seguirá ampliación)