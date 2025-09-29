Acceso

Emergencias alerta de que las tormentas puede provocar inundaciones puntuales en la zona dana pero no barrancadas

Las lluvias más fuertes se están registrando en el litoral

GRAFCVA9475. BURRIANA (CASTELLÓN), 29/09/2025.- Una persona cruza un puente sobre el río Ana durante este lunes en el que el aviso rojo (riesgo extremo) por precipitaciones que pueden acumular 180 litros por metro cuadrado en doce horas estará activo hasta la medianoche de hoy en el litoral de la provincia de Valencia, mientras que ha finalizado en el litoral norte de Castellón este mediodía. EFE/Andreu Esteban
Activo el aviso rojo por fuertes lluvias en ValenciaAndreu EstebanAgencia EFE
Alicia Martí
Valencia Creada:
Última actualización:

La previsión a última hora de la tarde de este lunes es de alerta. No obstante, no se prevé que puedan repetirse inundaciones tan devastadoras como las del 29 de octubre. A última hora de la tarde, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha explicado que las tormentas se han centrado en el litoral. Gandia, Cullera o Sueca han sido los municipios donde se registraron lluvias más fuertes. En cualquier caso, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los habitantes de los municipios de la dana.

Ha avisado de que podrían producirse inundaciones en las calles, pero no debido al agua proveniente de los barrancos, sino de las lluvias que se pudieran producir durante la noche. «Pueden estar tranquilos», ha insistido, porque «los servicios de emergencias están preparados».

(Seguirá ampliación)

