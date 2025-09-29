La UPV y UV suspenden también este martes las clases físicas en sus campus por las lluvias

La Universitat Politècnica de València y la Universitat de València han prolongado al martes su decisión de suspender las clases físicas en sus campus debido a la alerta naranja por lluvias prevista para este martes dentro del episodio actual que azota a buena parte de la Comunitat Valenciana.

Según informa la UPV en redes sociales, la alerta meteorológica implica que la docencia en los campus de Vera (Valencia) y Gandia (Valencia) será exclusivamente en línea, mientras que en el de Alcoy (Alicante) será modalidad híbrida, es decir, que pueden asistir presencialmente quienes no se desplacen desde zonas en alerta roja.

Asimismo, la UV ha explicado que ante la evolución meteorológica se ha declarado para este martes el nivel de emergencia 2 desde esta próxima medianoche, lo que implica la suspensión de la actividad docente presencial en todos los campus e instalaciones de la Universitat de València.

En cuanto a la UJI de Castellón, ha anunciado que mañana retomará sus clases físicas con normalidad, una vez evaluada la situación tras el paso del temporal.

Por su parte, la Universidad Católica de Valencia mantiene la actividad académica online durante este martes y continuará con la suspensión de la actividad presencial en todos sus campus y sedes.

Así, la actividad docente seguirá impartiéndose en línea con el horario académico habitual durante toda la jornada y no se llevarán a cabo actividades evaluables. Igualmente, se ofrece la modalidad de teletrabajo para todos los servicios universitarios.

No obstante, todas las sedes estarán abiertas para los trabajadores que deseen acceder a las mismas, pero siempre que no suponga un desplazamiento entre zonas con nivel rojo de alarma, y permanecerán abiertos los centros con actividad asistencial (Clínicas, Hospital Veterinario, IMEDUCV Unidad de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento y Hospital Virtual).

A lo largo del martes se actualizará la información para comunicar las medidas que se adoptarán de cara al miércoles, según la evolución de las predicciones, informa la UCV.