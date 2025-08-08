Un concejal socialista del gobierno de Catarroja (Valencia) deja el cargo al ser investigado en un proceso judicial

El concejal Miguel Verdeguer Mesado, del PSPV-PSOE, ha renunciado al cargo ante su condición de investigado en un procedimiento judicial por unos hechos ocurridos en el ámbito privado y ajeno a sus funciones públicas.

El Ayuntamiento de Catarroja, gobernado por el PSPV, ha reconocido la responsabilidad de Verdeguer al tomar esta decisión "necesaria" de manera rápida, "en línea con los valores de servicio público, transparencia y responsabilidad que han guiado su trayectoria y son los cimientos de cualquier institución", según indica en un comunicado.

El consistorio considera "conveniente" la decisión tomada por Verdeguer, "por no interferir en el normal funcionamiento de la actividad municipal ante su condición de investigado en un procedimiento judicial recientemente abierto, derivado de unos hechos ocurridos en el ámbito privado y ajeno a sus funciones públicas".

Y afirma que el concejal ha optado por apartarse de sus responsabilidades institucionales de manera preventiva como "muestra de coherencia y respeto hacia la ciudadanía".

El Ayuntamiento agradece la dedicación y el esfuerzo que Verdeguer ha prestado durante el tiempo que ha formado parte de la corporación, especialmente tras la dana del 29 de octubre.