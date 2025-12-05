El Congreso Internacional del Santo Cáliz lo acerca más a la mesa de la Última Cena

Después de una semana intensa de trabajo ayer jueves 4 de diciembre se celebró la jornada de clausura y conclusiones del congreso internacional “Santo Cáliz: investigación, historia y alcance global” celebrado en el Palau de l’Exposició de la ciudad de València.

El presidente de la Fundación Santo Cáliz, Carlos Alfonso, entidad promotora del encuentro, ha destacado en su última intervención: “Este tercer Año Jubilar del Santo Cáliz ha de servir para conseguir su definitiva consolidación como reliquia incomparable y la proyección internacional de València como ciudad de referencia para la tradición cristiana occidental”.

Las tres jornadas de congreso, el cual ha sido posible por el apoyo de la Concejalía de Turismo e Innovación del Ajuntament de València y el compromiso de la Catedral de València y la Archidiócesis valentina, ha contando con destacados ponentes y participantes del mundo académico y cultural. Desde distintas ramas del saber la copa santa emerge como valor tanto a los ojos de la fe como a los ojos de la razón. Así lo ha señalado el arzobispo de València Enrique Benavent: “El Santo Cáliz no está en contradicción ni con la razón ni con la historia”.

A destacar entre las intervenciones la clase magistral impartida por el experto italiano en historia de la escultura Darío del Búfalo, el cual ha aseverado que el Santo Cáliz se puede datar en el siglo primero antes de Cristo, dato fundamental y de gran trascendencia para situar cronológicamente el vaso utilizado en la Última Cena. Como también la ponencia pronunciada por el exministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España José Manuel García-Margallo, llamando la atención de lo que supone el Santo Cáliz en la recuperación de los principios de la civilización cristiana en un momento de inflexión en la historia europea.

También ha habido oportunidad de reflexionar cómo darlo a conocer más al público en general para así concederle esa dimensión global que reclama la santa reliquia como se merece. Representantes de medios de comunicación de la Comunitat Valenciana han incidido en la necesidad de la generación de hitos mediáticos para que el Santo Cáliz se convierta en noticia y tenga el eco pertinente en las páginas y las ondas informativas.

Con un centenar de inscritos la organización considera el congreso un verdadero éxito de participación. Con ello sigue trabajando por una València que es la ciudad del Santo Cáliz y por el Año Jubilar del Cáliz de Esperanza. Una iniciativa promovida por el Ajuntament de València, la Archidiócesis de València y la Fundación Santo Cáliz.