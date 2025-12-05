El fin de semana dejará viento moderado o fuerte y un ascenso de las temperaturas

El fin de semana traerá a la Comunitat Valenciana viento de moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del interior, y temperaturas máximas que ascenderán el viernes y el sábado y experimentarán pocos cambios el domingo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes el cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas; las temperaturas irán en ascenso y el viento soplará de moderado a fuerte del oeste, con probabilidad de rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del interior por la mañana.

Para el sábado, se espera un cielo nuboso, sin descartar alguna precipitación débil a primeras horas, tendiendo a poco nuboso durante la mañana; temperaturas en ascenso y viento moderado del oeste, sin descartar rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del interior.

El domingo, el cielo estará poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas en el interior de Valencia y Alicante; las temperaturas mínimas bajarán y máximas experimentarán pocos cambios, mientras que el viento soplará de moderado a fuerte del oeste.

Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes:

Castellón 15,8 y 13,7 grados

València 16,3 y 12,5 grados

Alicante 15,5 y 13,3 grados

Predicción marítima

Aguas costeras de Castellón: viento del oeste y noroeste 4 a 6, con rachas fuertes en el norte de castellón de madrugada, amainando a 2 a 4 durante la tarde. Marejadilla a marejada con áreas de fuerte marejada mar adentro.

Aguas costeras de Valencia: viento del oeste 5 a 6, amainando por la tarde a 4 a 5. Rachas fuertes. Marejada a fuerte marejada.

Aguas costeras de Alicante: viento del oeste 5 a 6, amainando por la tarde a 3 a 5. Rachas fuertes. Marejada a fuerte marejada.