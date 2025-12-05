INNDIH AI Connect, el programa que permitirá a las empresas valencianas implementar IA y tecnologías avanzadas con acompañamiento especializado

La Comisión Europea ha aprobado el proyecto INNDIH AI Connect que comenzará en enero de 2026 y se extenderá hasta finales del 28 y que tiene como objetivo que las empresas que se asientan en la región, independientemente de su tamaño, puedan ganar competitividad mediante la aplicación de nuevas tecnologías disruptivas y, por extensión, situar a la Comunitat Valenciana en el mapa europeo de la digitalización y la inteligencia artificial (IA). De esta iniciativa se pueden beneficiar empresas, startups y también administraciones públicas.

Para impulsar esta nueva etapa, el proyecto cuenta con un consorcio que combina el conocimiento científico, la experiencia tecnológica y la representación del tejido empresarial valenciano. Liderado por ITI, centro tecnológico especializado en TIC, este grupo de entidades aporta las capacidades necesarias para acompañar a las empresas en su transformación digital.

En el ámbito académico, la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UVEG) aportan su liderazgo científico y sus infraestructuras de investigación. Junto a ellas, REDIT y el resto de centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana -AIDIMME, AINIA, AIJU, AIMPLAS, AITEX, IBV, INESCOP, ITC, ITE, ITENE e ITI- ponen a disposición del proyecto laboratorios, conocimiento especializado y equipos de experimentación que permiten a las empresas probar tecnologías avanzadas antes de invertir en ellas.

La vertiente sanitaria del proyecto está respaldada por INCLIVA, HULAFE y FISABIO, entidades que contribuyen con su experiencia en investigación biomédica, datos clínicos y entornos reales de validación, esenciales para impulsar la innovación en salud y calidad de vida.

Gonzalo Belenguer, director de REDIT La Razón

El proyecto incorpora también la visión del tejido empresarial a través de organizaciones clave como REDIT, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), FEMEVAL y ATEVAL, que actúan como puente directo con las necesidades de la industria y las pymes.

A ello se suma la participación de las Cámaras de Comercio de Valencia, Alicante y Castellón, junto al Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, que refuerzan la conexión territorial del proyecto y facilitan la difusión, la captación de empresas y el acceso a nuevos servicios y oportunidades.

En conjunto, este consorcio forma una alianza sólida capaz de acompañar a las pymes y administraciones públicas en su digitalización, desde la generación de conocimiento hasta su aplicación práctica, asegurando un impacto real en el tejido productivo valenciano.

El proyecto cuenta además con el apoyo de IVACE+i, lo que garantiza su alineación con las políticas regionales de innovación y refuerza su conexión con redes estratégicas como la Enterprise Europe Network (EEN-SEIMED), la mayor red europea para impulsar la proyección internacional de las pymes, integrada por más de 600 entidades.

Esta nueva etapa toma el relevo de la edición anterior, que finaliza en diciembre y que ha permitido que las empresas atendidas en InnDIH hayan captado más de 2,2 millones de euros en inversión adicional, obteniendo un retorno significativo a través de proyectos regionales, nacionales y europeos.

En total, se han prestado más de 750 servicios a más de 500 empresas, el 94 % pymes, más de 300 diagnósticos de madurez digital, 96 proyectos piloto, con tecnologías como IA, IoT o HPC (Computación de Alto Rendimiento) y 40 jornadas de sensibilización que alcanzaron más de 1.200 participantes.

Laboratorios ITE La Razón

Desde REDIT se han prestado diferentes servicios relacionados con el networking y el acceso a la innovación y desarrollo de habilidades. Entre las iniciativas que se han llevado a cabo destacan, como comenta su director general Gonzalo Belenguer, “la organización de dos sesiones formativas con expertos de nuestros institutos tecnológicos para acercar las tecnologías digitales, las tendencias y la importancia de la digitalización a las empresas”. “Además-ha continuado-hemos ayudado a través de nuestros centros tecnológicos a que las empresas puedan probar sus tecnologías antes de invertir en ellas y, hemos jugado un papel fundamental como intermediador con las organizaciones intermedias que apoyan a las pymes en sus procesos de innovación para incrementar su competitividad, como asociaciones y clústeres”.

Por último, Belenguer ha destacado el papel de REDIT como el interlocutor entre InnDIH y la EEN Seimed en colaboración con IVACE+i “impulsando y fomentando la colaboración de las dos redes europeas tan importantes en nuestra Comunitat de apoyo a la innovación y la internacionalización de nuestras empresas”.

Por su parte Laura Olcina, directora gerente de ITI, ha asegurado que “el objetivo final del nuevo programa es escalar y afianzar lo que hemos conseguido en la anterior etapa y seguir poniendo el foco en las pymes. El reto principal para la mayoría de ellas es entender qué tecnología necesitan y cómo puede ayudarles realmente. Muchas empresas saben que deben digitalizarse, pero no siempre disponen del conocimiento, del acompañamiento o de un espacio donde experimentar antes de tomar decisiones.