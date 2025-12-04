El Consell señala a Pilar Bernabé por el caso de Salazar: "Debe dar explicaciones de este bochorno"

El PPCV toma impulso al ritmo del nuevo Consell y con la ayuda de los escándalos que el PSOE sigue protagonizando. El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, se ha estrenado este jueves en su nueva responsabilidad cargando contra la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé. La ha señalado por "no tramitar" y "obstaculizar" las denuncias de dos militantes socialistas contra el exdirigente del partido Paco Salazar por acoso sexual, y le ha instado a asumir sus responsabilidades.

Ha calificado de "paradigmático" que "cada vez que hay un escándalo de socialistas en España, hay valencianos socialistas de por medio", ya sea "José Luis Ábalos, Diana Morant, Rebeca Torró o Pilar Bernabé".

Sobre los "bochornos" del PSOE con socialistas valencianos "implicados", ha citado al "preso Ábalos", a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, y "los presuntos 25 millones defraudados por la entidad que debiera investigar asuntos oncológicos", y a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, "heredera del preso Santos Cerdán".

Ha considerado "especialmente grave" que quien debía "velar por la igualdad" en el PSOE ha "incumplido la obligación" de proteger a las víctimas de abusos, por lo que el partido no solo debe pedir perdón, sino asumir responsabilidades, pues es "extremadamente grave el comportamiento como políticas, como socialistas y como mujeres" de Bernabé y de Torró.

Barrachina ha indicado que durante el mandato de Bernabé como delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana "se han cerrado" juzgados de violencia de género, los sistemas de aviso para las víctimas "no han funcionado", se ha excarcelado por la ley conocida como del 'sí es sí' a violadores confesos, y ahora se sabe que, "en lugar de denunciar, se dedicó a ocultar las denuncias contra Salazar, una de las manos derechas de Pedro Sánchez".

En opinión del portavoz del Gobierno valenciano, el PSOE en el ámbito de la mujer es el partido que "las elige en catálogos, coloniza las empresas que debieran dedicarse a la reconstrucción con sobrinas, abochorna con presuntos acosos" y su secretaria de Igualdad ha hecho "caso omiso a esas denuncias".

Por su parte, Pilar Bernabé, ha defendido sobre las denuncias de dos militantes socialistas contra el exdirigente del partido Paco Salazar por acoso sexual que han "detectado el problema y puesto la solución", y ahora una comisión de expertos trabaja "para abordar esta cuestión con la máxima empatía y sensibilidad".