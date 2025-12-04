El presidente de la Diputación de Valencia no pedirá perdón por haber estado "donde tocaba" el 29-O

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha asegurado este jueves que no pedirá "perdón" por haber estado "donde tocaba" la tarde del día de la dana, en este caso en la reunión del Cecopi, y "tratando de ayudar a quienes lo necesitaban" ante las inundaciones y las barrancadas.

En un mensaje publicado en su perfil de X -"en castellano para que a nadie le cueste 1 hora y 11 minutos entenderme", ha matizado- el también presidente provincial del PP de Valencia ha respondido así a las últimas informaciones conocidas sobre la declaración testifical que presta este jueves el subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, ante el juzgado de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana.

Entre otras cosas, Suárez ha asegurado que el mensaje Es-Alert que se envió a la población el día de la dana se demoró por cuestiones como correcciones lingüísticas a su versión en valenciano por parte de la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, y también de Mompó.

"Por sentido común, puedo asegurar que si alguien me pasa un texto donde pone 'aquest' y me pregunta, le diré que ponga 'este'. Sin ninguna duda. Pero, en ese caso, hubiésemos tardado cinco segundos más. Ese día lo que quería es que se enviase la alerta de una puta vez y, a día de hoy, todavía no entiendo por qué se tardó tanto", señala el presidente de la Diputación.

"No pediré perdón por haber estado donde tocaba y tratando de ayudar a quienes lo necesitaban", añade.