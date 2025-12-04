Toni Pérez critica la "asfixia" de los municipios de Alicante por las reglas fiscales del Gobierno central y defiende su gestión

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha manifestado este jueves que la institución provincial incrementará en un 10,5 por ciento todas las partidaseconómicas destinadas a los municipios si el Gobierno central levanta el veto al uso de los remanentes antes de que acabe el año.

Así lo ha asegurado el dirigente alicantino durante el Debate sobre el Estado de la Provincia celebrado esta mañana, en el que ha fijado ese porcentaje, “que es exactamente el incremento que nos va a aplicar Pedro Sánchez en la subida de la luz a todos los españoles a partir de 2026”. En su intervención, además, ha criticado al Gobierno central por "asfixiar" a los municipios de la provincia con sus reglas fiscales; unas normas que les impiden utilizar sus remanentes de tesorería.

En la sesión extraordinaria de hoy, Pérez ha defendido la puesta en marcha de los palacios de congresos de Alicante y Elche. Se trata de dos infraestructuras necesarias para la provincia y en el caso de Alicante el inmueble, que ya tiene diseño inspirado en el antiguo baluarte de San Carlos, estará en el Puerto y en el año 2026. En cambio, en Elche aún no se sabe cuál es el diseño ganador de las 104 propuestas presentadas por parte de estudios de arquitectura nacionales e internacionales. Estará ubicado en una parcela junto a la estación de autobuses y el campus de la Universidad Miguel Hernández.

"Uso de nuestros ahorros"

Además, el dirigente popular ha destacado que la Diputación es el garante de la pervivencia de los pueblos, especialmente de los más pequeños “ofreciendo servicios en gobernanza compartida, vertebrando el territorio y administrando y defendiendo la armonía y los intereses de esta provincia”. “Lo hemos hecho y lo haremos, aunque este 2025 con una dificultad añadida ya que nos ha impedido a ayuntamientos y Diputación hacer uso de nuestros ahorros, que ha cifrado en 1.000 millones de euros en el conjunto de la provincia y 400 millones solo en la Diputación, para poder invertirlos en bienestar”, ha apuntado.

Para Pérez, esta situación es un “sinsentido y una verdadera asfixia para nuestros municipios y para esta provincia que, un año más, por renuncia expresa de quien tiene la obligación de aprobar los Presupuestos Generales del Estado nos condena a ser la provincia 52 de 52 en inversiones del Gobierno central”.

Por parte de los grupos de la oposición, la crítica más dura ha sido para el bloqueo a una iniciativa como el bono consumo cuyo fin era incentivar el consumo en el comercio y hostelería de los municipios de la provincia. Algo a lo que Pérez ha respondido aludiendo de nuevo a los remanentes de tesorería que los municipios no pueden usar. "Si se liberan, se pondrá en marcha", ha dicho.

Inversiones del Estado

“El Estado sólo destina a la provincia de Alicante el 0,7% de la inversión en obra pública, seis veces menos de lo que nos correspondería por población y PIB”, ha incidido el presidente, quien ha aprovechado para reivindicar infraestructuras como la conexión ferroviaria con el aeropuerto, la segunda pista, el corredor mediterráneo o la mejora del tren Alcoy-Xàbia.

También ha criticado los ataques del Gobierno al trasvase Tajo-Segura, “que están condenando el futuro de esta tierra y acabarán llevándonos a la ruina a miles de familias que dependemos de esta infraestructura”, por lo que ha reclamado “menos ocurrencia y más ciencia” y un “Pacto Nacional del Agua, porque esto no va de territorios y fronteras, sino de personas”.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Vicente Arques, ha comunicado en una nota que ha denunciado durante el debate la “parálisis absoluta” en la que se encuentra inmersa la institución: “La Diputación ha dejado de ser un instrumento útil para los ayuntamientos y ha pasado a ser un ejemplo de inacción política y administrativa”, una situación “que se agrava con un gobierno más preocupado de justificar su inmovilidad que de impulsar soluciones para los municipios”.

Arques ha señalado que el ejemplo más evidente de esa falta de gestión es la ínfima ejecución del Plan Planifica, situado en el 0,8 por ciento. “Los ayuntamientos tienen proyectos presentados, aprobados y comprometidos, pero las obras no se inician y los plazos se incumplen”, ha denunciado antes de añadir que en muchos municipios pequeños “cada año perdido en ejecución de infraestructuras es un año perdido para su futuro”.

El portavoz socialista ha sido especialmente crítico con la pérdida de 100 millones de euros del Fondo de Cooperación, dejando escapar “la mayor oportunidad de financiación directa para los municipios en años” y en la misma línea ha señalado que el recorte de 12 millones en el Plan Más Cerca respecto al ejercicio anterior “imposibilita que los ayuntamientos puedan sostener servicios básicos como mantenimiento urbano, instalaciones deportivas o programas sociales”.

Para Ximo Perles, de Compromís, el gobierno de la Diputación “no ha sido capaz de hacer nada transcendental en esta legislatura” y ha agregado que ha habido “desaparición o descenso” de partidas económicas como el Bono Consumo, las ayudas sociales o la prevención de incendios.

En su turno, la portavoz de Vox, Gema Alemán, ha criticado principalmente las políticas de Pedro Sánchez y la falta de Presupuestos Generales del Estado “algo que afecta directamente a esta Diputación y a los ayuntamientos”, y ha agregado que “la Diputación activa recursos pero no llegan a tiempo a los municipios”, al tiempo que ha rechazado las líneas de ayudas para luchar contra el cambio climático o la cooperación internacional.