Compromís denuncia prácticas en el Hospital del Vinalopó que ponen en peligro a los pacientes para aumentar el negocio de Ribera Salud

El diputado de Compromís y portavoz de Sanidad a las Cortes Valencianas, Carles Esteve, ha explicado este jueves que está recibiendo nuevas denuncias de los profesionales sanitarios del hospital público gestionado por Ribera Salud en Elche (Alicante), sobre las prácticas que marca la empresa para aumentar su beneficio en detrimento de la atención a los pacientes.

Según explica Esteve "dentro del Hospital del Vinalopó lo que se señala es que los audios del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en que exhorta a los directivos del Hospital Público de Torrejón (Madrid), gestionado por esta misma empresa, a limitar actuaciones médicas no rentables para aumentar la Ebitda de la empresa de entre 4 y 5 millones de euros, podrían haberse producido perfectamente en el centro hospitalario de Elche, donde la estrategia que se les traslada es la misma, maximizar la rentabilidad por encima de todo”.

Entre las situaciones concretas que le han llegado al diputado de Compromís en las últimas horas, Esteve destaca que se están priorizando desde hace meses las operaciones de cirugía cardíaca que son más rentables. Una válvula artificial puede costar entre 60.000 y 90.000 euros y si es una válvula de cerdo hasta 160.000 euros, solo la cirugía y el material.

"Siempre se prioriza a los pacientes que llegan de otros hospitales porque Ribera Salud gana más, los cobra a la Generalitat a parte al no estar incluidos en el concierto. Pueden estar ganando, solo con estas derivaciones de cardíaca 4 o 5 millones cada año. Hace un año que se cerró la unidad de cirugía cardíaca del hospital de Alzira y muchas operaciones de pacientes que estaban realizándose en la pública ahora la Generalitat las tiene que abonar a parte porque se derivan al Vinalopó", asegura..

Y añaden: "Desde hace unas semanas, en el Hospital del Vinalopó el tiempo de recuperación de los pacientes después de una cirugía cardíaca se ha reducido drásticamente". "La recomendación es esperar uno o dos días en UCI para garantizar una recuperación correcta y evitar complicaciones como que el paciente, todavía desorientado, pueda arrancarse los drenajes. En muchos casos ahora en el Hospital del Vinalopó, este tiempo de espera no llega a las 18 horas para poder utilizar los quirófanos más rápidamente", afirma la formación en un comunicado.

"Los testimonios directos de médicos, enfermeros y personal auxiliar explican la misma línea, como la empresa les obliga a adoptar a diario medidas que aumentan los beneficios en detrimento de la calidad asistencial", asegura.

Por todo esto Compromís exige "inmediatamente" la anulación de la prórroga concedida por el Gobierno del PP a Ribera Salud y la reversión a gestión 100% pública del Hospital del Vinalopó. "No podemos permitir que el negocio privado siga parasitando nuestro sistema sanitario público. Con las privatizaciones los gestores políticos eligen cuáles son sus prioridades y para el PP están muy claras, la salud de la gente está por debajo de los intereses de una multinacional que ve los hospitales como máquinas de generar dinero", ha concluido Esteve.