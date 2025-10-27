La dana de Valencia fue un 12 % más intensa por el cambio climático, según un estudio

La devastadora dana del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia fue un 12 por ciento más intensa a causa del calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, inducidos por el hombre.

Esta es una de las principales conclusiones de un informe con el título "Las lluvias extremas aumentan en el sureste de España a medida que las emisiones de combustibles fósiles calientan el clima", publicado por la World Weather Attribution, un foro de colaboración de científicos expertos en el impacto del cambio climático.

En él se expone que la dana que golpeó Valencia y que causó 229 fallecidos (el número más alto de víctimas mortales por inundación en Europa desde 1967) fue el 12 por ciento más intensa y el doble de probable que en un periodo preindustrial, cuando esta zona del planeta estaba 1,3 grados centígrados menos caliente porque no se habían emitido a la atmósfera la ingente cantidad de gases de efecto invernadero durante los últimos dos siglos.

El estudio recuerda que existe la evidencia científica de que una atmósfera más cálida puede retener más humedad, lo que según la ecuación de Clausius-Clapeyron conlleva que un grado centígrado de calentamiento implica un aumento en la capacidad de almacenaje de vapor de agua del 7 por ciento, y por tanto un aumento en agua disponible para las precipitaciones.

Eventos extremos

Esta situación provoca que si la media de un evento de estas características era uno cada 20 años, ahora pase a uno cada diez con, además, episodios copiosos, como ocurrió hace doce en meses en Chiva, donde se recogieron más de 400 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas.

Los expertos han concluido que las inundaciones de los últimos años en Alemania, Bélgica y, más recientemente, en Valencia "ponen de relieve la urgente necesidad de mejorar los sistemas de alerta y acción temprana, vitales para garantizar que las personas ano corran peligro".

"Implementar medidas de gestión de inundaciones, como la restauración de humedales, y redoblar los esfuerzos para abordar las vulnerabilidades sociales y proteger mejor a las comunidades de bajos ingresos y minoritarias, con mayor riesgo de sufrir inundaciones, también reducirá el coste humano", según el trabajo.

Abrir los ojos

El profesor de Matemática Aplicada e Ingeniería Espacial de la Universidad de Alicante (UA) y divulgador sobre el cambio climático David García ha manifestado que la dana de Valencia es un ejemplo más para abrir los ojos a todos aquellos que se desentienden del creciente efecto invernadero pensando "a mí no me pilla".

La dana se suma a otros episodios extremos con víctimas mortales relacionados directamente con el cambio climático, como la ola de calor en Europa en 2003 que produjo la muerte de más de 70.000 personas. Dicha ola de calor fue el doble de probable que pasara entonces que en un mundo preindustrial.

Otro ejemplo ocurrió en septiembre y octubre de 2024 cuando los huracanes Helene y Milton asolaron el Golfo de México y provocaron la evacuación de 7 millones de personas.

Según García, se ha calculado que un huracán de la intensidad de Helene pasaba una vez cada 130 años en un mundo preindustrial y ahora se espera que suceda una vez cada 53 años, menos de la mitad de tiempo.