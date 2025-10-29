El impactante mapa de lluvias el día de la dana de Avamet, la agencia en la que se apoya la Generalitat

Los registros de agua acumulados en toda la Comunitat Valenciana oscilaron entre los 204 litros por metro cuadrado (l/m2) de Sinarcas y los 640 que se registraron en el municipio de Turis, según el mapa de precipitaciones de ese día publicado este miércoles por la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

Eso sí, ese no fue el máximo. Avamet ha especificado que esto son solo "los datos de nuestra red" y no están junto con los de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): "Sí, el récord fue de 771,8 l/m² allí, en la estación de AEMET situada en el Mas de Calabarra. En la publicación solo hemos puesto los datos de nuestra red. Un saludo", contestaba en X a un usuario dudando con los números.

Los números de Avamet

Además de Turís, se superaron los 600 litros por metro cuadrado en Chiva (605,8), mientras que recogieron acumulados de más de 500 l/m2) en Real (569,2), Buñol (539) y Macastre (533), en las comarcas de la Ribera Alta y La Hoya de Buñol, según la red de estaciones de Avamet.

En Pedralba se acumularon 411,8 l/m2 mientras que Chera rozó los 400 (399,2) y otros municipios registraron más de 300 litros por metro cuadrado: Cheste (382,6), Siete Aguas (329,4), Sot de Chera (327,8), Requena (318,4) y Montserrat (309,6).

Cerca de los 300 l/m2 se quedaron Carlet (291), Utiel (284) Requena (283,2) y Calles (270). Les siguen Alginet (265,4), Alzira (258,6), La Pobla Llarga (256), Vilamarxant (255) y Massalavés (251,8).

El resto de registros, según la red de estaciones de Avamet, fueron: Loriguilla (247,8), Utiel (247,6), Chelva (240), Camporrobles (230,2), Cortes de Pallás (230,2), Gavarda (227), L'Alcúdia (220,8), Guadassuar (210,2) y Sinarcas (204).

Avamet cuenta con datos, en algunos municipios, de más de una estación meteorológica y estos son los más altos registrados ese día.

Junto al mapa, Avamet ha traslado en su cuenta de X sus condolencia a las víctimas y su solidad con las personas afectadas el día en que hace un año "las lluvias torrenciales en el prelitorial y el interior de Valencia causaron la peor catástrofe de nuestra historia reciente".