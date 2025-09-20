Desarticulada una célula del 'Balkan Cartel' que actuaba en Alicante, Valencia y Murcia

La Policía Nacional ha desarticulado una célula del 'Balkan Cartel', una de las organizaciones criminales más activas de los países del Este de Europa dedicada al cultivo masivo de marihuana, que tenía plantaciones en Alicante, Valencia y Murcia y disponía en Moixent (Valencia) de una "finca fortificada" como centro logístico.

La operación se ha saldado con la detención de 10 personas y el desmantelamiento de tres plantaciones de interior de marihuana en las provincias de Alicante, Valencia y Murcia, donde se han intervenido cerca de 60 kilos de cogollos de marihuana listos para su distribución y alrededor de 1.500 plantas de cannabis en distintas fases de crecimiento.

La investigación, iniciada en junio por la UDYCO Central en colaboración con la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, permitió identificar a una ramificación del 'Balkan Cartel' que empleaba el tráfico de marihuana como vía de financiación para fortalecer su estructura y planificar operaciones delictivas de más envergadura, incluyendo la importación de cocaína.

Según han informado este sábado fuentes policiales, la organización estaba asentada desde hace más de tres años en la Comunitat Valenciana y Murcia y el entramado lo dirigían un hombre y su padre. El hijo, vinculado a la organización de uno de los criminales más conocidos de los Balcanes, ya tenía antecedentes por la importación ilícita de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica.

Asimismo, su padre figuraba en archivos internacionales por ser intermediario en redes de tráfico de drogas entre los Balcanes y Europa Occidental, y por haber colaborado con organizaciones italianas de relevancia en el narcotráfico.

Los agentes localizaron cinco emplazamientos clave para la organización: dos que funcionaban como centros de operaciones -una nave en Crevillent (Alicante) y una finca fortificada en Moixent (Valencia)- y tres emplazamientos adicionales donde desarrollaban actividades ilícitas.

A inicios de septiembre se detectó la llegada desde Serbia de un cultivador especialista en este tipo de plantaciones, lo que hizo sospechar que la organización se disponía a iniciar una nueva cosecha, por lo que se solicitaron mandamientos de entrada y registro en las cinco ubicaciones.

El 10 de septiembre se desarrolló un amplio dispositivo policial en Alicante, Murcia y Valencia. En Moixent, los agentes del GEO, con el apoyo de la Unidad Aérea de la Policía y Guías Caninos, accedieron a la finca que servía de centro logístico y de producción, "una auténtica fortaleza" en una zona de difícil acceso, cuya vasta extensión y aislamiento facilitaban la actividad.

Uno de los enclaves albergaba un laboratorio en fase de montaje, aunque ya producía cerca de 1.000 plantas. Asimismo, se incautaron 56 kilos de cogollos de marihuana envasados y listos para su distribución, 4 vehículos, 17 teléfonos móviles, un inhibidor de frecuencia, documentación italiana falsa y otros efectos vinculados con el tráfico de drogas.