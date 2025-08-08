Detenido en Valencia por atracar tres comercios con un cuchillo en menos de 24 horas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 33 años acusado de atracar tres comercios con un cuchillo de cocina en menos de 24 horas.

Los hechos se produjeron los días 4 y 5 de agosto en dos estancos y una zapatería de la capital y, según la investigación, el sospechoso exhibía un cuchillo de grandes dimensiones para exigir el dinero de la caja y sustraía efectivo, tabaco y zapatillas antes de huir en un vehículo.

El arresto se produjo el pasado martes por la tarde en el barrio de Quatre Carreres, donde los agentes le interceptaron con un cuchillo que coincidía con el descrito por una de las víctimas, así como prendas y objetos que habría utilizado en los asaltos, según ha detallado un comunicado de la Policía.

La Policía sospecha que en el momento de su detención se dirigía a cometer otro robo.

El detenido ha pasado a disposición judicial acusado de tres delitos de robo con violencia e intimidación.