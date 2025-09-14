Detienen en el aeropuerto de Alicante a un fugitivo buscado en Italia por tráfico de drogas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche a un hombre de 51 años de edad, buscado por las autoridades de Italia por un delito de tráfico de drogas.

El arrestado fue detenido cuando se disponía a coger un vuelo con destino a Marruecos por agentes encargados de la inspección y control de salidas de pasajeros del aeropuerto Alicante-Elche, ha informado la Policía.

Los agentes, tras realizar las comprobaciones en las bases de datos policiales, averiguaron que el hombre tenía en vigor una Orden Europea de Detención para Extradición (OEDE) emitida por las autoridades de Italia en abril de 2024 por un delito de tráfico de drogas.

Los hechos por los que era buscado fueron cometidos en el municipio italiano de Legnago en el año 2006.

El fugitivo se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes como cocaína y hachís a terceras personas, hechos por los que se enfrenta a una pena máxima de ocho años de prisión.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.