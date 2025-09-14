El PP pide el convenio entre Albal y Adif para la estación tras las presuntas irregularidades denunciadas por Antifraude

El PP de la Comunitat Valenciana (PPCV)ha solicitado el convenio de la construcción de la estación de cercanías de la localidad de Albal (Valencia) por parte del Ministerio de Fomento que ha presentado una serie de irregularidades detectadas por la Agencia Valenciana Antifraude.

El portavoz de infraestructuras del Grupo Popular en les Corts, Joserra González de Zárate, ha explicado este domingo que “hemos solicitado la documentación del convenio entre el Ayuntamiento de Albal y Adif, que fue firmado en su día por el anterior alcalde socialista de Albal e Isabel Pardo de Vera, por aquel entonces presidenta de la entidad pública empresarial”.

Joserra González de Zárate ha indicado que “Antifraude ha puesto de manifiesto una serie de irregularidades en la tramitación y ejecución del convenio remitidas al Tribunal Supremo. Al parecer, se ha detectado un presunto pago por parte del consistorio a Adif de un importe superior a más de un millón de euros por encima del coste real de la obra”.

“Estamos hablando de irregularidades administrativas graves que deben ser analizadas y estudiadas, porque el modificado del contrato y los sobrecostes parece que no están debidamente justificados”, ha indicado en el comunicado.

González de Zárate ha afirmado que “esta obra se ha desarrollado a lo largo de tres etapas ministeriales, comenzando bajo el mandato de José Blanco en 2011, continuando con José Luis Ábalos y concluyendo con Óscar Puente, quien en 2024 aprobó una modificación del proyecto que ha sido entregado finalmente en 2025. Conociendo los antecedentes y modus operandi de la trama socialista, queremos conocer el convenio firmado por las administraciones entonces gobernadas por el PSOE, porque todos los hechos resultan más que sospechosos”.

El contrato

Tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado mes de julio, la Agencia Valenciana Antifraude remitió al juez del caso Koldo información sobre un expediente que advirtió de «irregularidades» sobre la construcción de la estación de ferrocarril de Albal. Los documentos alertaban de un presunto sobrecoste de un millón de euros de las obras de esta adjudicación que se originó bajo la etapa de José Blanco al frente del Ministerio de Fomento. Según la documentación remitida al Supremo y a la que tuvo acceso este diario, el origen de la construcción de la estación se remontó a un protocolo de colaboración para implantar una estación de cercanías en la localidad . El mismo se firmó en mayo de 2011, siento entonces ministro de Fomento José Blanco. Ocho años después, durante la etapa de José Luis Ábalos, se firmó el convenio entre el alcalde de dicha localidad, Ramón Marí, y la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

El director de la Agencia Antifraude, Eduardo Beut González, explicó que en el expediente se puso de manifiesto diversas irregularidades en la tramitación del convenio que implicó un pago por parte del Ayuntamiento de Albal a Adif en un importe superior al millón de euros «por encima del coste real de las obras». Lo atribuye, principalmente, al importe del contrato que se adjudicó a la empresa encargada de las obras Lantania S.L., según adelantó este periódico.