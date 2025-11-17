Diana Morant, sombra aquí y sombra allá

Ni descolgar un teléfono. Este el grado de colaboración que el Gobierno de España decidió mantener con la Generalitat después de la dana. Y esto no es una interpretación, es un hecho. Tampoco es un bulo, está confirmado por sus protagonistas. Este microrrelato lo protagonizan el ya ex vicepresidente segundo para la Reconstrucción, Francisco Gan Pampols, y la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant.

Gan Pampols tomó posesión de su cargo el 26 de noviembre y se le ocurrió una idea tan loca como llamar a la líder del principal partido de la oposición que, además, se sienta en el Consejo de Ministros, para abrir una vía de diálogo con el Gobierno. Para ello, no solo le llamó en dos ocasiones y le escribió tres wasaps, sino que pidió al fallecido ex presidente de Aragón, Javier Lambán, el teléfono de la ministra, de tal manera que este último se encargó de avisarle.

Morant nunca contestó y Gan Pampols, que había guardado esta decepción estos meses, lo contó primero en un «off the record» a los periodistas y después, decidió hacerlo abiertamente a Las Provincias.

Como ya dije en otra columna, es muy de agradecer que Morant no sea una política que se ande con rodeos. Por eso, cuando se le preguntó por esta cuestión, admitió abiertamente que no atendió la llamada de Gan Pampols para no formar parte de la «operación de maquillaje» que había urdido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con su nombramiento. Y nosotros pensando que era un «operación de reconstrucción»...

Aunque a las dos nos pilló en edad temprana, la líder del PSPV debe recordar perfectamente como yo aquella canción de Mecano que decía «sombra aquí y sombra allá, maquíllate, maquíllate...» Suena en mi cabeza desde que escuché las excusas peregrinas de Morant para no descolgar un teléfono. Este hecho, nada anecdótico, es otra sombra que se suma al desconcierto que sentimos los valencianos que seguimos pensando que la fase de ataque político tras la dana empezó más pronto que nunca. Lo peor es que las consecuencias las pagarán los valencianos.