¿Llega este lunes el frío a la Comunitat Valenciana?

El cielo de la Comunitat Valenciana presentará este lunes intervalos nubosos, sin que se descarte alguna precipitación débil y aislada en el interior, y las temperaturas bajarán de forma generalizada, salvo las máximas en el interior norte de Valencia donde ascenderán ligeramente.

A última hora del día, soplará viento de noroeste moderado en la mitad norte de Castellón, donde no se descarta alguna racha muy fuerte en zonas expuestas de extremo norte de Castellón, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El martes seguirán bajando las temperaturas, salvo las máximas en el norte de Castellón, donde podrían ascender ligeramente, y el viento será flojo del oeste, ocasionalmente moderado en el litoral, y puede haber alguna racha muy fuerte en el interior del tercio norte de Castellón.

Las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas 24 horas han sido las siguientes: Castellón 12,6-21,6, Valencia 14,2-22,1; y Alicante 13,3-23,8.