¿Llega este lunes el frío a la Comunitat Valenciana?

Alguna lluvia débil para iniciar la semana

Una persona recorre la Marjal del Moro cuando un manto de bruma ha cubierto el paisaje durante este último martes de Abril de 2021 que está siendo un mes con muchos días de lluvia y frío en la Comunitat Valenciana
Llegan días de frío a la Comunitat ValencianaKai FörsterlingAgencia EFE
  • C. Aparicio
Creada:
Última actualización:

El cielo de la Comunitat Valenciana presentará este lunes intervalos nubosos, sin que se descarte alguna precipitación débil y aislada en el interior, y las temperaturas bajarán de forma generalizada, salvo las máximas en el interior norte de Valencia donde ascenderán ligeramente.

A última hora del día, soplará viento de noroeste moderado en la mitad norte de Castellón, donde no se descarta alguna racha muy fuerte en zonas expuestas de extremo norte de Castellón, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El martes seguirán bajando las temperaturas, salvo las máximas en el norte de Castellón, donde podrían ascender ligeramente, y el viento será flojo del oeste, ocasionalmente moderado en el litoral, y puede haber alguna racha muy fuerte en el interior del tercio norte de Castellón.

Las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas 24 horas han sido las siguientes: Castellón 12,6-21,6, Valencia 14,2-22,1; y Alicante 13,3-23,8.

