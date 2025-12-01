Diciembre empieza invernal, con cielo nuboso, lluvias, heladas en el interior y más frío

La Comunitat Valenciana afronta el inicio de semana y del mes de diciembre con tiempo más propio del invierno que del otoño, marcado por el cielo nuboso, chubascos que pueden ser localmente fuertes en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante durante la madrugada, heladas en el interior y más frío.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, para este lunes se esperan, en las tres capitales de provincia, mínimas de 8 grados en Castellón y de 9 tanto en València como Alicante.

En concreto, Aemet pronostica para hoy cielo nuboso, disminuyendo a poco nuboso con intervalos de nubes altas por la tarde, con brumas y bancos de niebla en zonas del interior por la mañana y al final del día. Se esperan chubascos ocasionales en el litoral sur de Valencia y puntos del extremo norte de Alicante a primeras horas, sin descartar que sean localmente fuertes y tendiendo a remitir por la mañana.

Las temperaturas irán en ligero descenso o sin cambios, salvo ascenso de las máximas en el interior norte de Castellón; en zonas del interior, se esperan heladas débiles, mientras soplará viento del nordeste moderado en la mitad sur del litoral y viento flojo variable en el resto la primera mitad del día; por la tarde tenderá a sur flojo ocasionalmente moderado en Castellón y a flojo variable en el resto, tendiendo a predominar la componente oeste al final del día.

Para mañana, Aemet anuncia intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas en el tercio norte por la tarde, que serán más probables en el interior, así como temperaturas con pocos cambios, con heladas débiles en puntos del interior norte. El viento soplará del oeste, moderado en el litoral sur y central y flojo en el resto, aumentando a moderado en el interior de Valencia por la tarde.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castellón: 16,2 y 10,9 grados

València: 17,7 y 9,5 grados

Alicante: 18,3 y 7,2 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: soplará viento del norte y noreste de fuerza 3 a 5, rolando a dirección sur. Marejada o marejadilla. Mar de fondo del noreste de 1 metro a partir de medianoche. Algún aguacero.

Aguas costeras de Valencia: viento de componente norte de fuerza 4 a 5 tendiendo a variable de fuerza 3. Marejada a fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla con mar de fondo del noreste de 1 a 2 metros. Aguaceros.

Aguas costeras de Alicante: viento del norte y noreste de fuerza 5 a 6, amainando a fuerza 3 o 4. Fuerte marejada disminuyendo a marejada o marejadilla con mar de fondo del noreste de 1 metro. Algún aguacero o tormenta.