“Universo Piazzolla”, el homenaje al Tango que vuelve a sonar en Valencia

En la semana que el Tango celebra su Día Internacional que se conmemora cada 11 de diciembre, Valencia vuelve a rendir homenaje a un género que nació a miles de kilómetros, en el viejo Buenos Aires a finales de siglo XIX, desde donde se extendió a todo el mundo.

Bajo el título de “Universo Piazolla” el Teatro Talía anuncia para el próximo 2 de diciembre un espectáculo en el que el inolvidable músico y compositor argentino Astor Piazzolla revive a través de un espectáculo en vivo y directo con sus mejores canciones. La responsable de que un género tan excepcional como mítico siga contando en Valencia con diferentes ciclos y presentaciones es Analía Buetti, la artista argentina afincada en la ciudad que además de cantar y ponerse al frente de los espectáculos, los produce y dirige.

Son ya muchos los títulos que hemos producido y montado desde 2010 dedicados al género musical del tango, asegura la artista. El Festival Internacional de Tango de Valencia”, que ya va a cumplir su VIII edición, junto a “Lo que el tango se llevó”. “Lepera, poeta de Gardel”, “Tango en tiempo de Mujer”, “Las Orillas del Tango” o el “Universo Piazzolla” que volvemos a poner en escena el martes dos de diciembre en el Teatro Talía, añade la productora y cantante

El espectáculo ahora recuperado por Analía es una producción que cautivó al público europeo en el 2021, año del centenario del gran innovador de esta “música de Buenos Aires”, como el mismo Piazzolla definía. Un viaje musical y escénico que reúne todas las artes del tango: música, poesía, canción y danza. Un montaje vibrante que en sus presentaciones anteriores en Valencia, agotó localidades y fue destacado por la crítica. El espectáculo recoge algunas de sus piezas instrumentales más celebradas, como "Oblivion", "Libertango" o "Adios Nonino", y de su repertorio cantado como "La balada para un loco", "Milonga del Trovador" o "Los Pájaros Perdidos".

Astor Piazzolla, fallecido en julio de 1992, es un respetado y auténtico referente de la música argentina, uno de los músicos más importantes del siglo XX, que irrumpió en el mundo de la música con un lenguaje propio: un tango moderno, audaz, con pinceladas de Bach, jazz y una personalidad musical inconfundible.

En cuanto a la puesta en escena y musical, “Universo Piazzolla estará dirigido un gran pianista argentino, Juan Esteban Cuacci. El espectáculo se articula en tres actos que recorren diferentes épocas de la obra de Piazzolla y entre el elenco artístico figuran el reconocido bandoneonísta Alejandro Cárdenas, el violonchelista, solista de la City of Birmingham Symphony Orchestra Eduardo Vasallo, la cantante y productora artística del espectáculo Analía Bueti y la magia que entregan los maravillosos bailarines que conforman la pareja de Débora Godoy y Carlos Guevara.

Afirma Analía que el público que llena los patios de butacas en sus espectáculos tanguistas, curiosamente, no es mayoritariamente argentino, si no valenciano y un notable porcentaje de extranjeros europeos.

Las entradas pueden adquirirse en www. teatretalia.es.