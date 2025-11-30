Pradas refuerza su defensa y carga contra Mazón: "podían haber 80.000 personas afectadas y no pude contactar con el presidente"

Salomé Pradas ha pasado al ataque. El primer aniversario de la dana, el cerco judicial sobre su figura y la dimisión del expresidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón han hecho cambiar la estrategia judicial de la exconsellera de Emergencias e Interior, quien lideraba las Emergencias de la Comunitat Valenciana el pasado 29 de octubre.

En el programa Salvados de La Sexta, Pradas asegura que concede su primera entrevista tras la dana porque se encuentra «con más fuerza anímica y mental que la que tenía hace unos meses» y porque «las víctimas necesitan saber toda la verdad de lo que sucedió ese día. Se han dicho muchas mentiras», dice. La entrevista se podría resumir en eximir la culpa propia y en repartirlas políticamente, y judicialmente.

«Hice todo lo posible», dice una emocionada Pradas, quien asegura que a pesar de llevar solo tres meses en la cartera con responsabilidad sobre Emergencias había gente preparada desde la época del Botànic, pero faltaba actualizar los protocolos pues indicaban avisar «por SMS, faxes o altavoces de los ayuntamientos, imagínate».

Mazón, en la diana

Políticamente, carga contra el ya expresidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. La exconsellera dibuja a un expresidente despreocupado por la emergencia. A las 14:00, el jefe de Gabinete de Presidencia, José Manuel Cuenca, le pidió no escribirle y comunicarse con él si necesitaba algo para no molestar a Mazón, del que no sabía que estaba comiendo en El Ventorro.

Pradas afirma que «por responsabilidad» se saltó la orden a las 16:29 horas, pero que Mazón no le contestó. Asegura que a ella le dio tono y pone en duda que quisiera coger el teléfono: «Esa llamada fue cancelada. No me voy a poner en lo técnico, pero a mí tono me daba. Yo no sé si a la otra parte le daba, si no lo oía...».

Mazón le devolvió la llamada a las 17:37 horas, cuando este seguía en el restaurante, y ahí es cuando hablan por primera vez. Pradas afirma que le informó de la situación en Utiel-Requena tras haber hablado con el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, que le había dicho que había personas atrapadas en tejados y la situación era «muy complicada».

Ambos vuelven a hablar a las 18:16 horas, cuando le comenta la posibilidad de rotura de la presa de Forata por primera vez, pero asegura que no le nota preocupado. A las 18:25 horas y a las 18:30 vuelven a hablar, pero no mencionan la alerta pues ella es conocedora de que se va a enviar «a las siete».

El expresidente no coge el teléfono a las 19:10, algo que asegura le causó «un gran dolor» porque «fue el peor momento de la tarde». «La CHJ nos había dicho que podíamos pasar a nivel 3 de presa que eso era rotura casi inmediata y la población afectada podían ser 80.000 personas. Por responsabilidad quise comunicárselo a mi presidente y no pudo», afirma. A esa hora, Mazón todavía seguía con Mirabel Vilaplana, que salió del parking donde le acompañó a las 19:47 horas.

«Hubiera sido necesario que el señor Mazón como máximo representante institucional de la Generalitat hubiera estado allí con nosotros», remata Pradas.

Ahora, sus críticas a Mazón no contravienen su declaración judicial al aclarar que no decidió sobre la alerta: «Nada paró el Es-Alert por parte del señor Mazón», aclara.

La tardanza en el Es-Alert

Pradas señala a una persona por el retraso de la alerta: José Miguel Basset, exresponsable del Consorcio Provincial de Bomberos y jefe operativo de la emergencia.

Asegura que Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, leyó la alerta por primera vez «dos minutos antes de las siete» tras haber recibido un borrador a las 18:37 horas escrito por un técnico.

Tras ello, asegura que se inicia «un debate» entre Suárez y Basset primero sobre la «idoneidad» de enviar un Es-Alert, y ahí sentencia: «Suárez lo tenía claro, yo también, pero el jefe de operativo el señor Basset cree que puede ser contraproducente mandar en ese momento el Es-Alert».

Preguntada si ese «debate» dura hasta las 20:11, una hora y media, Pradas dice que «sería un contrasentido e imprudente que un mando político dijera sí o no sin tener la técnica suficiente como para decidir». Cabe destacar que por el momento tan solo Pradas y Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, están investigados en la causa penal. Suárez declara este jueves como testigo y Basset está citado desde abril, pero sigue sin fecha.

Ahora, Pradas también carga contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, por no avisar de la crecida en el barranco del Poyo, y contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que nombra codirectora del Cecopi junto a ella misma, por no estar presente, fallar la conexión y no apremiar a Polo.