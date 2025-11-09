Un domingo frío en Valencia y con mucho viento en Castellón

La Comunitat Valenciana tendrá este domingo cielos poco nubosos o despejados con temperaturas mínimas en descenso y con posibles rachas de viento muy fuertes en zonas expuestas del norte de la provincia de Castellón durante las primeras horas del día.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos pueden presentar intervalos de nubes altas la segunda mitad del día.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en ascenso en el interior de la mitad norte y con pocos cambios en el resto.

El viento soplará del noroeste y será moderado en la provincia Castellón con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas de la mitad norte a primeras horas, y flojo de componente oeste en el resto. Tenderá en general a viento flojo variable la segunda mitad del día, con predominio de las componentes sur y este en el litoral por la tarde.