Dos accidentes provocan retenciones de más de 18 kilómetros en A-7

La A-7 registra dieciocho kilómetros de retenciones en sentido Barcelona sobre las 08:30 horas de la mañana por un accidente a la altura de Bétera que ha cortado el carril izquierdo de la carretera y por otro incidente en La Cañada (Paterna).

El primer accidente ha originado 15 kilómetros de colas al quedar cortado el carril izquierdo, situación que se ha agravado con otro incidente -accidente o avería- en la retención en La Cañada, según informa la DGT.

La retención alcanza desde el kilómetro 336 hasta el 318 en sentido Barcelona.

En el resto de carreteras de acceso a Valencia se producen las retenciones habituales, y en la V-31 hay 13 kilómetros de cola, la Pista de Silla completa.