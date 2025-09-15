La esperada restauración de las Torres de Quart de Valencia tras 20 años

El Ayuntamiento de Valencia rehabilitará las Torres de Quart, catalogadas Bien de Interés Cultural (BIC) desde principios del pasado siglo, con un presupuesto de casi 47.500 euros y un plazo de ejecución de dos meses, para recuperar el esplendor de uno de los monumentos más visitados de la ciudad.

Esta restauración se acomete veinte años después de la última, que se remonta a 2005, con el objetivo de recuperar el estado de las Torres de Quart, seriamente afectado por el paso del tiempo, el vandalismo y el efecto de las condiciones climáticas de la ciudad, ha informado el Consistorio.

En los próximos días darán comienzo los trabajos de limpieza, conservación y mantenimiento de las torres, que llevará a cabo la empresa Ibaizabal Técnicos y Obras SLU, adjudicataria del concurso convocado por el consistorio.

El presupuesto de la actuación asciende a 47.489,25 euros (IVA incluido) con un plazo de ejecución estimado de dos meses, periodo durante el cual, las Torres de Quart permanecerán cerradas al público por razones de seguridad.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha explicado que con esta acción recuperan "el brillo de uno de los monumentos más visitados, junto con la Lonja y las Torres de Serranos, preservándolo para las futuras generaciones".

Monumento emblemático del siglo XV

Las emblemáticas Torres de Quart fueron construidas entre los años 1441 y 1460 por Pere Bofill, quien trabajó conjuntamente con los mestres del noble arte de la pedra Francesc Baldomar y Pere Compte.

El estilo de las torres es gótico valenciano tardío militar, a imitación a las Torres o Arco del Triunfo del Castel Nuovo de Nápoles, obra del arquitecto mallorquín Guillem Sagrera y donde intervinieron otros maestros de la Corona de Aragón cuando Nápoles fue conquistada por las tropas del rey Alfonso V el Magnánimo.

Declaradas en 1931 Monumento Histórico Artístico Nacional, las Torres de Quart son las únicas puertas de acceso que se conservan, junto con las Torres de Serranos, de la antigua muralla medieval de València.

En sus gruesos muros, todavía pueden observarse las huellas de los impactos provocados por los cañonazos de la Guerra de la Independencia.

Nueva actuación de limpieza y conservación

La última gran rehabilitación integral efectuada en las Torres de Quart se remonta al año 2005, bajo la dirección del arquitecto Manuel Jesús Ramírez Blanco, y dos décadas después necesitan nuevamente de una actuación conjunta en materia de limpieza, de mantenimiento y de conservación.

El paso del tiempo, el vandalismo y las condiciones meteorológicas de la ciudad (el alto nivel freático y la humedad) han provocado la aparición de desconchados en las escarpas de las Torres de Quart, en la planta baja y en las zonas anexas a la escalera principal, además de otras patologías que hacen necesaria la intervención para revertir su actual deterioro.

De acuerdo con el criterio de mínima intervención, se aplicarán sólo los procesos y materiales exclusivamente necesarios que garanticen la durabilidad y la reversibilidad de la obra y se llevará a cabo desde el respeto a las características y valores esenciales de las Torres de Quart, lo que implica conservar sus características volumétricas, espaciales, morfológicas y artísticas, así como las aportaciones de distintas épocas que hayan enriquecido sus valores.

Las obras no afectarán ni al lienzo ni a los elementos originales del monumento, elementos ya restaurados en anteriores intervenciones.

se renovará el revestimiento de cal de las escarpas, se intervendrá en el paramento revestido en exterior de la planta baja, se renovará el sellado de la escalera de acceso a la primera planta, a ambos lados y del antepecho de la barandilla para solucionar las actuales filtraciones de agua y se limpiará la parte inferior de la escalinata, de fábrica de sillería, mediante aspirado, chorro de agua a presión, biocida e hidrofugación.

La actuación incluirá también el saneado y reconstrucción de los elementos metálicos, la limpieza de la losa, la retirada de los restos vegetales, la aplicación de biocida, y la reposición de la baldosa de piedra con aplicación de mortero de agarre y sellado de todas las juntas con mortero en base de cal.

Junto a todo ello, se retirarán las instalaciones en desuso y los focos de la planta baja, fuera de servicio y desconectados de la corriente, y que generan riesgo de caídas, y se actuará en el conjunto de las carpinterías exteriores, que datan de los años 60-70, y presentan mal estado de conservación por la falta de aplicación de un tratamiento protector sobre la madera.

La actuación concluirá con la sustitución del zócalo de piedra artificial que conforma el primer peldaño y base de una de las escaleras de acceso al mástil de la bandera, que está roto.