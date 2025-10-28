La Generalitat declara luto oficial para la jornada de este miércoles por el primer aniversario de la dana

El pleno del Consell ha aprobado este martes la declaración de luto oficial para mañana, 29 de octubre, día en el que se cumple un año de la tragedia de la dana.

Así se ha anunciado este miércoles, en el que también se ha informado la celebración un pleno extraordinario donde se aprobará una declaración institucional.

Se da la circunstancia, además, de que este miércoles se celebra en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el funeral de Estado en memoria de las víctimas de la riada.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que esta semana "debe ser una semana del recuerdo de la mayor tragedia". "Conocimos hasta las peores consecuencias hasta donde puede ser cruel la naturaleza pero también comprobamos cómo puede volcarse la solidaridad de toda España", según Mazón.

El Ayuntamiento de Valencia, por su parte, también ha declarado mañana miércoles, 29 de octubre, día de luto oficial en la ciudad en recuerdo de las víctimas de la dana que afectó hace un año los pueblos y ciudades valencianas y las pedanías de La Torre, Castellar-l’Oliveral y El Forn d’Alcedo.

Otros municipios también se han sumado a los actos de homenaje a las víctimas y de recuerdo del primer aniversario de la dana. Así, el Ayuntamiento de Paterna (Valencia) organizará una serie de gestos simbólicos en recuerdo y solidaridad con todas las personas y municipios damnificados.

En este sentido, la localidad de Chiva también ha declarado luto oficial y ha convocado un minuto de silencio al mediodía frente al edificio consistorial.

Durante la jornada, con motivo del aniversario de la dana que afectó gravemente al municipio, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales como muestra de respeto y recuerdo hacia las personas afectadas y sus familias.