La Generalitat señala a Pedro Sánchez por deber todavía 565 millones a afectados por la dana

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin pagar 565 millones a las familias valencianas afectadas por la DANA.

"El Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin cumplir con las familias valencianas afectadas por la DANA del 29 de octubre, a las que todavía debe 565 millones de euros en ayudas de primera necesidad", ha asegurado.

Casi un año después de la tragedia, el Ejecutivo central sólo ha pagado ayudas a 7.497 familias, lo que representa apenas el 17,9 % de las 41.674 familias que las solicitaron (124 millones). "Esto significa que más de 34.000 hogares valencianos siguen esperando una ayuda que el Gobierno prometió y que nunca ha llegado", ha lamentado.

Según los propios datos del Gobierno, las familias que sí han cobrado han recibido una media de 16.538 euros en concepto de daños materiales en vivienda y enseres.

La deuda pendiente con las familias afectadas asciende a 565 millones, una cantidad que, a juicio de Camarero, "demuestra la falta de compromiso real de Pedro Sánchez con la Comunitat Valenciana".

"Sánchez aseguró solemnemente: si necesitan ayuda que la pida. Pues bien, los valencianos han pedido ayuda y no llega, que explique el Gobierno por qué", ha aseverado la vicepresidenta.

Frente a esto, ha destacado que la Generalitat ha pagado ya 240 millones en ayudas de primera necesidad a unos 27.000 hogares valencianos, el "doble" que el Gobierno por este concepto

"Y lo ha hecho a pulmón, con recursos propios de la administración valenciana, porque el Gobierno sigue sin facilitarnos recursos a fondo perdido para costear la reconstrucción", ha resaltado.

Camarero ha añadido que "estas ayudas de la Generalitat se han concedido además de forma ágil, rápida y sin burocracia, hasta el punto de que las familias han recibido parte del dinero directamente en sus cuentas, sin necesidad de iniciar trámites administrativos ni burocráticos".

La vicepresidenta ha incidido en que "estas ayudas no son un gesto político ni una promesa electoral; son un derecho de las familias que lo perdieron todo y que llevan un año esperando una respuesta que no llega".

Camarero ha subrayado que la falta de pago de estas ayudas "está poniendo en riesgo la recuperación de miles de economías domésticas que dependen de ese dinero para poder rehacer sus vidas".

Además, ha criticado la opacidad y el constante cambio de cifras por parte del Ejecutivo central: "Primero dijeron que había más de 43.000 familias solicitantes, ahora hablan de 41.674 pero lo que no cambia es la realidad: el 82 % de los afectados sigue sin cobrar ni un solo euro".

Finalmente, la vicepresidenta ha reiterado el compromiso del Consell presidido por Carlos Mazón de "seguir al lado de las familias, reclamando lo que es justo y ayudando allí donde el Gobierno de Sánchez no llega".

"La Comunitat Valenciana no puede esperar más. Las familias necesitan hechos, no excusas. Pedro Sánchez debe cumplir ya con su palabra y pagar lo que debe a las víctimas de la DANA", ha concluido.